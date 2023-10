Campaña de Judith Pinedo asegura que no hay inhabilidad

A través de un comunicado a la opinión pública la Campaña de Judith Pinedo Flórez explicó que “El régimen de inhabilidades para ser elegido como alcalde en Colombia es restrictivo, es decir que no admite interpretaciones pues se trata de un derecho constitucional a elegir y ser elegido. Si bien el doctor Arturo Zea, esposo de la candidata Judith Pinedo fue funcionario de la Alcaldía de Cartagena, lo fue de nivel asesor, es decir que no ejerció ninguna autoridad civil ni administrativa ni política, ni mucho menos fue ordenador del gasto.”

“Ahora bien, la designación del rector de la Umayor, primeramente, no corresponde al Alcalde, sino al Consejo Directivo de esa institución universitaria, en la cual el doctor Zea estuvo como delegado. Esto fue el 9 de agosto de 2022. La inhabilidad que establece la ley es por tener vínculos con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hubieran ejercido autoridad civil o administrativa. El doctor Zea no la ejerció, pero en gracia de discusión, desde esta fecha hasta el 29 de octubre de 2023 día de las elecciones hay más de 14 meses, por lo cual no existe ninguna inhabilidad.”

Así mismo explican, le fue aceptada su renuncia el día 24 de octubre de 2022, más de un año antes de la fecha de las próximas elecciones.