En la frontera, rechazan órdenes de captura contra Juan Guaidó

Cúcuta

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra el expresidente del Parlamento Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos desde abril y a quien acusa de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales.

Este hecho generó reacciones entre los diferentes sectores políticos venezolanos en Cúcuta que respaldan al ex mandatario y van en contra de esta acción del Ministerio Público venezolano.

Armando Sánchez, dirigente político venezolano en Cúcuta dijo a Caracol Radio que “cuando Guaidó era presidente interino fue reconocido por casi todos los países en el mundo, hoy no podemos abandonarlo. Esto que hace el Fiscal va en contra de la realidad de este hombre que buscó un cambio para nuestro país y que el gobierno de Maduro no se lo permitió. Esta acción no tiene validez”, explicó.

Lo que se preguntan es qué pasó con el cartel de los soles donde vinculan a varios miembros del gobierno de Nicolás Maduro, y las investigaciones que pesan en su contra y Diosdado Cabello.