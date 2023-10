Viernes 6 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Las autoridades están tras la pista del hombre que le propino 12 heridas con arma blanca a una mujer menor de 17 años de edad en hechos que se presentaron en las últimas horas en el sector de la herradura en La Tebaida

La víctima fue encontrada herida por los uniformados quienes la trasladaron inicialmente al hospital local y remitida al Hospital San Juan de Dios de Armenia debido a la gravedad de las lesiones, la hipótesis apunta a un caso pasional.

Llamado de las autoridades a los ciudadanos a tomar medidas preventivas para evitar hurtos en Armenia

A raíz del caso que dio a conocer Caracol Radio de una mujer que denunció ser víctima de hurto al interior de un taxi al parecer con escopolamina, el coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento sostuvo que la Sijín ya tuvo conocimiento del hecho puesto que se reunió con la afectada para determinar las medidas correspondientes.

Dijo que el llamado a los ciudadanos está relacionado con tomar las medidas preventivas como verificar y denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa. Sobre el asesinato del taxista al occidente de la ciudad hace 15 días dijo que avanzan las investigaciones.

Las autoridades en el Quindío establecen el acompañamiento a candidatos que han denunciado amenazas

Frente a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre el coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento señaló que establecen el acompañamiento y escuchan a los candidatos que han denunciado amenazas para activar la ruta de protección, pero fue claro que quienes se encargan de otorgar una persona para la seguridad es la Unidad Nacional de Protección UNP.

Reconoció que, aunque el Quindío es una región tranquila respecto a otras zonas del país están al tanto para garantizar la seguridad en dicho proceso electoral.

Vale anotar que son 9 los candidatos que denuncian amenazas en el departamento y 3 de ellos ya cuentan con medida especial.

El candidato a la alcaldía de Armenia José Ignacio Rojas dijo que irá hasta el 29 de octubre buscando sumar esfuerzos

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El décimo quinto invitado de los aspirantes fue José Ignacio Rojas Sepúlveda, candidato a la alcaldía de Armenia por el Nuevo Liberalismo.

En diálogo con Caracol Radio fue enfático en afirmar que irán hasta el final del proceso electoral y que están abiertos al diálogo con otras candidaturas que deseen acompañarlo.

En caso de lograr el triunfo el próximo 29 de octubre extendió la invitación a las alcaldías de los municipios de Salento, Calarcá, Circasia, Tebaida y Montenegro para conformar una asociación de municipios con el fin de trabajar en temas como la movilidad, servicios públicos y medio ambiente.

Sobre el plan de ordenamiento territorial dijo que fue construido en 2009 y para la revisión es necesario que la gobernación entregue dos insumos que consisten en el estudio de microzonificación sísmica y estudios básicos de gestión del riesgo.

Fue claro que se debe construir sobre lo construido por eso es fundamental actualizar el plan vial, el sistema de infraestructura apuntando a hacer una revisión de la normatividad.

En cuanto a la financiación de la campaña reconoció que han sido aportes de empresarios que creen en su proyecto. Explicó que cuentan con donaciones de tiempo y en el componente financiero donde han realizado hasta rifas para obtener los recursos que permitan costear la publicidad.

Finalmente, respecto a la pregunta de que si no fuera candidato por quién votaría o no lo haría dijo que por James Padilla candidato a la alcaldía de Armenia no votaría puesto que representa lo que se quiere derrotar que es el continuismo. Dijo que votaría por Stefany Gómez e Iván Paéz que considera con propuestas serias para la ciudad.

Agregó que trabaja de la mano con el candidato a la gobernación del Quindío, Juan Miguel Galvis para generar líneas de trabajo común y gestión articulada.

Buena Noticia, 400 productores de 31 departamentos del país entre ellos firmantes de paz se graduaron del diplomado en Asociatividad en el parque nacional de la cultura agropecuaria, Panaca en el Quindío.

El Quindío cuenta con 180 mil cotizantes en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales que además serán beneficiados con un punto de atención virtual

En el primer piso de la gobernación departamental quedó ubicado el punto de atención virtual donde los cotizantes podrán resolver inquietudes y trámites con la entidad mediante una video llamada donde un asesor estará dispuesto a resolver las dudas.

Luciano Grisales director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales reconoció la importancia de la iniciativa puesto que busca acercar a los usuarios con la entidad por lo que con este ya son 7 puntos a nivel nacional instalados en diferentes regiones.

Explicó que se responsabilizan de la atención de los derechos de trabajadores de 38 empresas liquidadas del estado en el país.

A propósito, hoy se realizará en la Universidad del Quindío el primer conversatorio territorial sobre los retos de la formalización laboral en el Eje Cafetero, eje de oportunidades para la protección social.

Los organismos de socorro en el Quindío advierten que las lluvias son temporales porque persiste el fenómeno de El Niño

El director de la Cruz Roja Seccional Quindío, Jaime Guiovanni Álzate explicó la actual condición climática que se caracteriza por la variabilidad de fuerte sol combinado con lluvias y cielo nublado.

Resaltó que las precipitaciones se están presentado por una tormenta en el caribe que impacta fuertemente en la región, pero no significa que ya no exista la temporada seca.

Fue enfático en decir que para el mes de diciembre se proyecta el pico más alto del fenómeno de El Niño por eso la importancia de estar preparados para cualquiera de las dos situaciones.

Hoy se inicia la semana se receso escolar que se extenderá hasta el martes 17 de octubre, en el caso del Quindío 37.400 estudiantes no recibirán clases durante esta semana.

Uno de los municipios más turísticos del Quindío se prepara para atender la alta demanda de turistas en la semana de receso escolar

Y es que la importante temporada de receso que promueve el alto flujo vehicular en el municipio de Salento lo que genera que las autoridades establezcan medidas para mitigar la afectación en materia de movilidad.

La alcaldesa Beatriz Díaz Salazar, señaló que realizaron un comité con todas las dependencias para articular esfuerzos y atender la demanda de turistas.

Aseguró que han superado las dificultades que se evidenciaban porque han generado las medidas correspondientes como es la de restricción de buses con capacidad superior a 30 personas.

Con una inversión de 114 millones de pesos provenientes de estampillas pro desarrollo, la Gobernación del Quindío, mediante el Plan Departamental de Aguas – PDA Quindío, realizará la optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Pijao a fin de gestionar y controlar el flujo de aguas pluviales y aguas residuales y con la intención de prevenir inundaciones, proteger la salud pública y preservar la calidad del agua y el medio ambiente.

El alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales entregará este viernes 6 de octubre, a las 7:00 de la mañana, a toda la comunidad de la institución educativa Escuela Normal Superior del Quindío, la cubierta del patio, la cual tuvo una inversión de alrededor de $280 millones.

191 miembros de la Policía ascendieron a diferentes rangos en el Quindío

En la plaza de Bolívar de la capital quindiana se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de los uniformados que ascienden a cargos como subintendentes, subcomisarios, intendente jefe y comisarios.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento se mostró orgulloso del proceso puesto que quienes ascendieron tuvieron que pasar por capacitaciones y diferentes actividades para asumir un nuevo rango. Dijo que la actividad nacional es de 13 mil uniformados y localmente 191 que permitirá fortalecer la seguridad mediante el contacto directo con la comunidad.

Es de resaltar que los reconocimientos corresponden a 151 patrulleros, que ascendieron al grado de subintendente; 23 subintendentes, ascendieron al grado de intendente; 24 intendentes pasaron al grado de intendentes jefe y un teniente jefe a subcomisario.

Líderes y dirigentes deportivos del municipio de Calarcá le solicitaron al gobernador del Quindío que no les deje sin el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, esto durante la audiencia de la comisión séptima de la cámara que se cumplió en la villa del cacique

Gustavo Moreno Jaramillo uno de los asistentes y reconocido como el alcalde cívico de armenia y dirigente del futbol llamo al gobernador a recapacitar sobre este proyecto y permitir que el estadio pueda ser del disfrute de niños jóvenes y adultos del segundo municipio más importante del departamento.

En Caracol Radio Armenia destacamos a las empresas y los empresarios del Quindío, en esta oportunidad al almacén El Vaquero que está cumpliendo 50 años de creación generando empleo y desarrollo para el departamento.

Marta Lucía Zuluaga gerente general de El Vaquero explico lo que significa estas cinco décadas y agregó “Nosotros iniciamos con lo básico de la sección veterinaria que se encontraba en su momento en las fincas, luego se incrementó el portafolio de temas agrícolas, y el tema de mascotas es un punto muy importante con muy buenas veterinarias y nos hemos adaptado a las circunstancias del mercado, eso sí garantizando el buen servicio y buenos precios.

La gerente de El Vaquero explicó que “Para nosotros lo más importante es el recurso humano y es el aporte que debemos hacer los empresarios al país, porque siempre vemos que cuando hay dificultades lo primero es bajar el salario o el número de empleados, pero nosotros siempre priorizamos al patrimonio fundamental de la empresa que son los empleados.

Paula Andrea Hernández Subgerente de El Vaquero se refirió a la feria comercial que desarrollarán el 12 de octubre en la sede de la carrera 19 con calle 3 desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde “vamos a tirar la casa por la ventana con los proveedores con descuentos especiales y es una manera de conmemorar estos cincuenta.

En deportes, mañana sábado 7 de octubre en el coliseo del municipio de Buenavista Quindío con entrada gratuita las chicas de caciques buscaran llegar a la final de la liga nacional fe futbol de salón femenino enfrentando a Zipaquirá tierra de campeones de Cundinamarca con la ventaja de haber ganado el primer partido por marcador de 7 a 2.

Mientras que en la liga de futbol de salón masculino caciques del Quindío deberá remontar un marcador en contra de 4 a 0 frente a Milagroso de Buga en el partido de vuelta de los cuartos de final que se jugará en el coliseo del sur de Calarcá.

