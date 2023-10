Marco Emilio Hincapié propone subsidio al transporte de los estudiantes de la U.T.

Ibagué

El candidato a la Alcaldía de Ibagué, Marco Emilio Hincapié, participó de los Universidiálogos, una estrategia de las universidades de Ibagué en unión con Caracol Radio en el que los aspirantes a cargos de elección popular hablan de sus propuestas de ciudad y región.

Precisamente Hincapié, se refirió en materia de infraestructura y movilidad a la necesidad de la construcción de un deprimido en la avenida Pedro Tafur, la eliminación del semáforo del sector de Palermo, unir el sector de Varsovia con la Pedro Tafur, la construcción de una primera fase de la circunvalar o carrera trece desde la zona de Cañaveral hasta el sector de la 37 entre otras obras necesarias.

“Vamos a usar nuestro partido político, nuestra coalición que es el partido del Presidente de la República, gústele a unos, encántenos a otros, el Presidente de la República estará hasta el año 2026, nosotros como alcalde compartiéremos el 70% de nuestro periodo, con quien utilizaremos nuestra cercanía para canalizar las inversiones para pagar esa deuda histórica que se tiene con Ibagué”, dijo Hincapié.

El candidato del Pacto Histórico cuestionó que los gobiernos a nivel nacional han invertido solo en las vías nacionales, por lo que afirmó que es el momento para que Ibagué reciba las inversiones por su cercanía con el presidente de los colombianos.

“Hemos puesto en conocimiento lo que está sucediendo con la salud, la educación, la seguridad y malla vial, hoy la salud, no lo digo yo, lo dice la Contraloría General, en el año 2022 se conoció un informe de un déficit fiscal de la Unidad de Salud de Ibagué de más de $17 mil millones, muy grave porque estamos en riesgo”, sostuvo.

Se refirió a una propuesta en materia de salud a través de la que se buscaría la construcción de un hospital materno infantil para poder realizar partos humanizados.

“Marco Emilio no les va a decir que vendrá acá la cerrar el puente de la vida, sería una solución muy insípida, el problema de salud mental es multiconceptual, multisectorial, debemos trabajar todos en una red desde la academia, la región, la ciencia, los lideres y las lideresas barriales, aquí hay que involucrar a todos, pero el gran problema es que no sabemos que pasa en Ibagué, no tenemos un diagnóstico”, aseguró el aspirante a la Alcaldía.

En materia de educación, sostuvo que buscaría la descentralización de la Universidad de Tolima, a la vez que buscaría subsidiar el costo de los pasajes a de los estudiantes de educación superior para que los jóvenes tengan esta facilidad para ir a clases.

Finalmente se refirió a la necesidad de ampliar los cupos universitarios en el U.T., pero destacó que también se podría apoyar a estudiantes que se encuentran en establecimientos educativos privados que tienen problemas para pagar el semestre. (Escuche el Universidiálogo con Marco Emilio Hincapié).