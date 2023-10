En su vivienda de Mutatá asesinaron a una aspirante al Consejo

Urabá

En las últimas horas se reportó el asesinato de una aspirante el consejo municipal de Mutatá por el partido político Gente en Movimiento. La mujer fue atacada a tiros en su vivienda ubicada en el barrio Obrero diagonal a la Registraduría por hombres que huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Maryuri Cárdenas y según la alcaldesa de esa población María Esilda Palacios Giraldo en diálogo con Caracol Radio no había denunciado amenazas por lo que las autoridades tratan de establecer que motivó este crimen. La policía Urabá ya comenzó con la investigación del caso.

“Cuando la policía Nacional tiene conocimiento de este hecho traslada todas sus capacidades en materia de investigación criminal, en inteligencia policial para poder esclarecer este hecho. Invitamos a la comunidad a que de información para poder esclarecer y dar con los responsables”, indicó el Teniente Coronel Alex Gerardo Suárez Cruz Comandante (E) de Policía Urabá.

La alcaldesa expresó una preocupación por lo ocurrido y explicó que este viernes se citó a un consejo de seguridad a las 12 del mediodía para analizar la situación y poder determinar acciones y definir qué ocurrió.

“Precisamente ayer tuvimos un consejo de seguridad y estuvimos hablando de la situación de orden público del municipio que tenemos que estar más pendientes y tener una mayor estrategia de manera articulada entre policía, ejército para que no suceda, porque esto lo que hace es ahuyentar a las personas, al turista”, agregó la mandataria.

Por ahora no se tiene una hipótesis de este crimen y por el momento no se relaciona con la actividad política porque en esa población no se ha reportado riesgo electoral.