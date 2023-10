“No he podido visitar Dolores y Alpujarra”: Jorge Palomino

Tolima

El candidato a la Gobernación del Tolima Jorge Palomino que tiene el aval del partido Dignidad y Compromiso Ciudadano denunció que por razones de seguridad no ha podido visitar las poblaciones de Dolores y Alpujarra y lamentó que solamente una candidata a la Gobernación posee esquema de seguridad.

“No he podido visitar las poblaciones de Dolores y Alpujarra. Las condiciones de seguridad no lo han permitido. Es la misma región donde se evidenció un posible atentado contra los gobernadores del Tolima y Huila. Aquí en la región solamente una candidata tiene esquema de protección del Estado. Yo he sido amenazado. He presentado las pruebas y no ha pasado nada”, explicó Palomino.

En el marco de un conversatorio organizado por las universidades de Ibagué y Caracol Radio, Palomino presentó su propuesta en materia de seguridad y afirmó que continuará con el programa de patrocinar los cursos de formación a grupos de jóvenes que deseen ingresar a la Policía además la creación de grupos de reacción para atender en el menor tiempo posible los hechos de alteración de la tranquilidad además brindar las herramientas para que las autoridades puedan desplegar importantes labores de inteligencia que permitan construir investigaciones sólidas y poder judicializar estructuras delincuenciales.

En cuanto al programa impulsado por el Gobierno Nacional denominado Paz Total, Palomino afirmó que está de acuerdo con todos los procesos reconciliación sin embargo no está de acuerdo con la posibilidad de realizar algún tipo de despeje del territorio.

El aspirante a la Gobernación del Tolima, Jorge Palomino, presentó sus propuestas en materia de generación de empleo y mejoramiento de los indicadores de competitividad de la región donde planteó una amplia convocatoria de todos los sectores para implementar un programa que permita mejorar dichos indicadores.

Reviva el conversatorio con Jorge Palomino.

https://fb.watch/ntc7YuKYlM/?mibextid=I6gGtw