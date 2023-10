Florecen los cultivos de Canabbis medicinal en Boyacá

Tunja

En el municipio de Tuta, se instaló hace cuatro años un proyecto dedicado al cultivo de canabbis.

Juan Manuel Téllez, gerente de Greenlab, indicó cuales fueron las características que hicieron que se decidieran por Tuta y por Boyacá.

“La radiación solar muy alta que beneficia el crecimiento óptimo de las plantas, por temas logísticos y la cercanía con Bogotá, adicionalmente las condiciones secas de Tuta, la gente trabajadora y la seguridad”.

Recuerda cómo fue el arranque por allá en 2019. “Empezamos esperando licencias un año y operando tres años, en el 2022 logramos el punto de equilibrio, a veces piensan que las empresas de cannabis están vendiendo millones y millones de dólares, pero la verdad es que ha sido un poco más difícil de lo que todos esperaban por las demoras en la regulación, pero nosotros logramos crear un proyecto sostenible que ya está en punto de equilibrio y de aquí en adelante vamos abriendo camino y vías para exportar nuestro producto a diferentes países”.

Óscar Javier Lotta es Asesor de cultivos y empresas vinculadas al cannabis medicinal, experto que trabaja en Greenlab contó cómo ha sido el proceso de avance en este negocio. “Hemos crecido a paso firme pero no tan rápidamente como se esperaba, el problema es que en mucho sentido la industria se quedo colgada cuando las empresas no pudieron empezar a generar un flujo de caja constante y eso es porque el mercado es muy limitado porque todavía hay mucho estigma, si bien hay muchas personas que ya se están abriendo al consumo del cannabis no son muchas las que conocen realmente todos los beneficios, los usos medicinales o cosméticos, sino también podemos cultivar cannabis para producir muebles y construcciones”.

Se declaró a la expectativa de que la regulación avance con este gobierno. “Estamos muy pendientes, es algo que nos debe el Gobierno del señor Petro y es que desde el retraso que nos impuso el presidente Iván Duque no hemos podido sacar productos con CBD u otros tipos de productos que puedan ser perfectamente válidos en el mercado y que no tengan ningún efecto psicoactivo”.

Nelly Ávila es ama de casa y una de las 15 mujeres que trabajan en Greenlab, en el municipio de Tuta, dijo que, “es como más fácil la manipulación de plantas diferentes para eso trabajan acá mujeres porque hay que ser muy delicada con la planta”, destacó.

Greenlab cultiva, produce, extrae y comercializa canabbis medicinal y todos sus derivados y DrGea.com es la plataforma que le permite a sus pacientes alcanzar el bienestar de manera natural, segura y con acompañamiento continuo que se centra en el acceso a información válida, atención médica online, productos seguros y un constante seguimiento en tratamientos de canabbis de uso medicinal.