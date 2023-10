Candidata a la alcaldía del municipio de Boyacá, Boyacá, denuncia amenazas

Tunja

La candidata a la Alcaldía del Municipio de Boyacá (Boyacá), Olga Lucía Cruz Arcos afirmó que el pasado jueves 28 de septiembre, en la vereda Huerta Grande, sector Ventorrillo, en medio de sus actividades de proselitismo recibió una amenaza a través de una llamada por parte de otro candidato al concejo municipal.

“Recibo una llamada por parte del candidato al consejo César Rincón quien me agrede, me amenaza diciéndome que tengo un enemigo, que me prohíbe la entrada a la vereda, que me atenga a las consecuencias y una serie de acciones que me intimidan, de inmediato, pongo el altavoz del celular porque estaba con mi comunidad que estaba escuchando mi programa de gobierno y pido las medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional para que me custodiara”, explicó Cruz.

La candidata indicó que informó de la situación al Tribunal de Garantías Electorales de Boyacá, la Personería municipal, la Policía Nacional, la alcaldía municipal, así como la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la investigación del caso y se le brinden las garantías pertinentes para su seguridad, sin embargo, señaló que no se le ha brindado las medidas correspondientes.

“Fiscalía manifestó que me recibía la denuncia pero que hasta dentro 5 días me indicaban qué juzgado y qué juez iba a llevar el proceso, entonces me veo vulnerada como mujer y puedo decir que lastimosamente la participación de la mujer en la política no está siendo respetada”, aseguró.

Según Cruz, todo empezó por una solicitud que realizó a la alcaldía municipal en la que requería información sobre las garantías de seguridad que iba a tener un evento del candidato al concejo, luego a Rincón se le notificó que no podía llevar a cabo el encuentro.

“Yo le pregunté que por qué me estaba haciendo esa reclamación y pues textualmente me dijo: ‘es que usted pasó una carta a la Alcaldía de Boyacá pidiendo que no me dejaran realizar el evento del próximo domingo’; sin embargo, yo le dije al señor que no sabía de qué me estaba hablando, en ese momento no entendí por qué me estaba llamando si yo lo que hice fue notificar de manera formal a una entidad pública pidiendo una información de conocimiento público, nada más, y ahí fue cuando el señor me dijo que me atuviera a las consecuencias, realmente no sé qué me irá a mandar a hacer”, explicó.