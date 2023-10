Polémica en la contratación de la institución que elegirá el personero de Ibagué

Ibagué

Aumenta la polémica por la contratación de la institución de educación superior que tendrá a su cargo el proceso de elección del personero o personera de Ibagué para los siguientes años.

Al final el proceso de licitación fue ganado por la institución de educación superior de carácter privado Uniagustiniana de Bogotá, que tendrá a su cargo de este procedimiento.

Todo lo que se ha mencionado sobre este proceso de contratación llevó a que en medio de una acalorada rueda de prensa, el presidente del Concejo, Ferney Varón, anunciara denuncia por injuria al concejal William Rosas, por las declaraciones que entregó respecto al proceso de contratación que se adelantó.

“Que le duele al doctor William, este presidente nunca estuvo de candidato publico para la presidencia, pero William si, el quiere quedarse eternamente aquí, la democracia no es perpetuarse en un cargo de lección popular”, dijo Varón.

Se debe destacar que el pasado lunes el cabildante William Rosas presentó también una denuncia en la Fiscalía contra Varón por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, aduciendo que se presentaron graves errores por parte de la presidencia del Concejo.

A la vez Varón sostuvo que, la mesa directiva está facultada para ir de la mano para el proceso que se va a adelantar de elección más no el de contratación. “Ahora si nos reuniremos con ellos, junto a la mesa directiva determinaremos con la universidad el proceso que se adelantará para la elección”.

Por otra parte, Varón sostuvo que la invitación se hizo a varias universidades del país, pero no participaron las reconocidas por el bajo presupuesto que se tenía, solo $20 millones para adelantar el proceso.

Varón denunció que Rosas junto a otro concejal en su momento llegaron hasta su oficina pidiendo que, a unos amigos los contrataran, pero él le respondió que ahí solo trabajaban personas idóneas.

“Yo me gané esta presidencia a pulso, él vino a tocarme la puerta para muchas cosas, pidiéndome que a uno o dos amigos los pudiéramos contratar están los chats, acá se contratan las personas idóneas, ellos dicen que me van a dar duro, pues que lo hagan”, aseveró Varón.

A la vez arremetió contra el concejal Javier Mora, asegurando que le pidieron puestos y favores a cambio de no atacarlo, pero como no les autorizó los están encerrando.

“Él me dijo que me iba a dar duro, tengo los chats de Javier Mora pidiéndome contratación, donde dice ayúdeme presidente, mano usted es falta de seriedad, no piensa a avanzar en esto, pregúntele a Mora que vaina quiere que autorice”, denunció Varón.

Finalmente, lanzó fuertes dardos contra el secretario del Concejo, Juan Esteban Espinel, de quien aseguró que le hace más caso a Arturo Castillo que al presidente. “Él es parcero del concejal Arturo Castillo, pareciera que le hace más caso a él, incluso, se atrevió a no pagarme las sesiones, por eso le pido permiso hasta para ir al baño, acá deben llegar personas que se ganen las cosas a merito, pero esto es así, hasta amenazado estoy”.