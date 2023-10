“Fiscal Francisco Barbosa pretende elegirse jefe de la oposición del Gobierno”: Cepeda

Este martes 3 de octubre, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, envió un derecho de petición al fiscal General Francisco Barbosa, solicitando detalles sobre una promesa planteada por el Fiscal General en su toma de posesión el 13 de febrero de 2020. Además, aclarar si se lanzará a la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Iván Cepeda aclaró que la propuesta de Barbosa buscaba impulsar la inhabilidad temporal de quienes están en la cabeza de los órganos de control con el objetivo de evitar “campañas presidenciales precoces”:

“Esa promesa está registrada y me he permitido preguntarle al fiscal por el seguimiento que ha hecho en esa materia, es decir, si ha presentado algún tipo de iniciativa en el Congreso o si ha adelantado algún tipo de gestión para estar seguros de que no se trataba de un simple anuncio demagógico y su intención es no postularse y hacer campaña presidencial precoz”.

Para Cepeda, las aspiraciones de un fiscal a la presidencia podrían generar compartimentos preelectorales desde el momento en que estuviera ejerciendo su cargo como el máximo jefe del ente acusador: “Realmente uno ve una conducta sostenida en el tiempo del señor fiscal de pretender elegirse jefe de la oposición del Gobierno, cosa que, si esa era la intención, lo ha hecho muy mal”.

