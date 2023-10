MinInterior aclara que versión sobre posible montaje en Tierralta es de la comunidad

Colombia

El director de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Franklin Castañeda, aseguró que las versiones que dicen que al parecer hubo un montaje en la incursión de militares que intimidaron a la población en Tierralta, Córdoba, es de los ciudadanos y no del ministerio. Dijo que el informe recoge de versiones los ciudadanos.

“Se habla en particular de muchos aspectos, se habla de que la presencia del Ejército en la zona ha ocasionado algún tipo de violación a derechos humanos, otros dicen que efectivamente había personas del Clan del Golfo, otros han planteado que lo que vemos en ese territorio fue una estrategia para intentar sacar al Ejército de la zona, yo quiero señalar algo que es muy concreto, el Estado colombiano no va a renunciar al control territorial en ninguna zona del país, no es posible hablar de la salida de la Fuerza Pública de ningún territorio, tampoco para nosotros es posible hablar de que cualquiera de esa versiones tiene asidero en la realidad y de que efectivamente estamos frente a un montaje o no”, aseguró Castañeda.

Agregó: “Lo que hicimos como ministerio del Interior fue recoger en un resumen las distintas versiones qué hay en la comunidad y darles traslado, no tenemos una postura como ministerio del Interior que indique una u otra cosa”.

Además señaló que en el informe que no se menciona al hermano del presidente Gustavo Petro. “No, quiero ser muy claro en esto, en el informe nosotros no hemos mencionado ni escuchamos en ninguna versión comunitaria al hermano del señor presidente”.

En las últimas horas se conoció un informe que menciona que la incursión de hombres encapuchados que llegaron a esa zona e intimidaron a la comunidad, se podría tratar de un montaje entre militares y el Clan del Golfo.