Desde el Pacto Histórico radican proyecto para regular la protesta social en Colombia

Colombia

Los representantes a la Cámara Alirio Uribe, Pedro Suárez Vacca, Eduard Sarmiento radicaron un proyecto de ley estatutaria con el que proponen regular y ofrecer garantías para la protesta social en Colombia.

La iniciativa pretende establecer parámetros para el uso de la fuerza durante las protestas y modificaciones institucionales a los Puntos de Mando Unificados y a las mesas de garantías.

“Hemos diseñado un proyecto que recoge parte de los anteriores y que básicamente lo que busca es regular la protesta social, tiene varios capítulos, principios, estándares internacionales, regula cómo se da la protesta, también cuando hay protestas que no son válidas, por ejemplo aquellas que promueven la violencia o que promueven la discriminación o causas que no que no son”, explicó el representante Alirio Uribe.

En cuanto a la regulación de la protesta, el representante señaló que se debe emitir una notificación previa a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta.

“El objeto de informar previamente es para que se tomen las medidas, si hay que despejar una vía, desviar el tráfico, lo que sea para que se garantice el derecho tanto de los que protestan como de los que no protestan. Para que haya una armonización entre esos derechos”.

Además, el representante Pedro Suárez Vacca, aseguró que parte de lo que se pretende regular es el abuso del poder de la fuerza pública a la hora de definir si se comete o no un delito.

“Que haya claridad, que una cosa son los delitos, otra cosa es el terrorismo mismo y una cosa muy diferente es el ejercicio del derecho a la protesta que no se puede seguir confundiendo y que no se pueden ver esas líneas en donde se excuse el ejercicio arbitrario de la fuerza pública frente quien ejerce su derecho fundamental”.

Esta iniciativa cuenta con 44 artículos e iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Al tratarse de un proyecto de ley estatutaria, tendrá que superar 4 debates para convertirse en realidad.