¿Qué hacía Cielo Rusinque en el Senado?

Colombia

Un día después de conocerse la terna que el presidente Gustavo Petro envió al presidente del Senado, Iván Name, para reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional, Cielo Rusinque llegó al Senado. Defendió su formación para llegar al cargo.

“La experiencia el Senado debe verificarla, yo creo que los tres ternados cumplimos con los requisitos que están previstos por la constitución y la ley, si se trata de mí experiencia partícular tengo no solamente la formación de abogada sino también los años de experiencia requerida y una formación particular en derecho constitucional. He escuchado algunas de las críticas y yo creo que esas críticas de pronto hablan a partir del desconocimiento de lo que es la conformación de una Corte Constitucional que cualquier democracia debe ser reflejo de una sociedad pluralista y diversa que evidentemente pues en mi caso es un honor haber sido designada dentro de esta terna con respetables juristas por parte del señor presidente”, aseguró Rusinque.

También señaló que “mal podrían esperar que designara a personas que fueran contrarias a su proyecto político, a sus ideas políticas, eso sería no solamente torpe sino que hablaría de un desconocimiento de cómo se conforman estas Cortes”.

Aseguró que su presencia en el Senado no obedece a un “lobby” para conseguir respaldos para llegar a la Corte Constitucional. “No, por el momento verdaderamente vengo a saludar a dos amigos que tengo acá y había quedado de pasar porque estaba haciendo una vuelta acá muy cerca”.