Presidente Petro presentó la política antidrogas en Cauca

Popayán

POR: Óscar Solarte - @oscar10solarte – Popayán, Cauca

Desde la vereda El Tablón en el municipio de El Tambo en el occidente del Cauca, el presidente Gustavo Petro presentó la política antidrogas del Gobierno nacional. Al evento asistieron por lo menos tres mil campesinos del departamento.

En una dura intervención el Jefe de Estado expresó que “el narcotráfico se ha comprado secciones enteras de la Fiscalía para no ser juzgado y esa verdad tiene que aparecer. El narcotráfico se ha comprado secciones enteras de dirigentes de la política colombiana como yo lo denuncié en el Congreso. También altos mandos del Ejército y la Policía. Toda esa verdad tiene que aparecer”.

Petro agregó que “la primera solución a la primera hipocresía es separar el Estado del narcotráfico. No es echar al campesino a la cárcel. Eso es una excusa para tapar la realidad de la podredumbre que hay en la política colombiana. Este Gobierno no lo puede permitir”.

El Presidente se refirió a la ofensiva de las Fuerzas Militares en el Cañón del Micay en el municipio de Argelia: “Yo he dado la orden a todos los integrantes del Ejército de tomar El Plateado. Yo la di, no puede haber confusión. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana (…) No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos”.

Pidió por otro lado no satanizar la hoja de coca y sacarla de la lista de sustancias prohibidas para que pueda ser utilizada a industria y contribuir en la sustitución de economías ilícitas en regiones como el Cañón del Micay.

“Es la hora de dar los saltos a una economía lícita en toda esta región y que esta región –con la industria cafetera, cacaotera, ganadera o de la hoja de coca– se convierta en uno de los ejes espirituales, en un alma del Cauca, tierra de tantas guerras y de tanta historia”, subrayó.

El mandatario se pronunció sobre el conflicto interétnico que afronta el norte del Cauca: “nosotros no preferimos la guardia indígena que la campesina o cimarrona, preferimos es al pueblo colombiano. Esas divisiones lo que van llevando es a matarnos entre nosotros mismos”.

Petro cerró su intervención mencionando que “dejamos de disparar para hablar sobre los problemas del pueblo y para transformar las cosas en realidad”.

El Presidente finalizado el encuentro se trasladó a la ciudad de Popayán donde participó del evento ‘Gobierno Escucha’ y reiteró su llamado por la unidad popular en regiones como el Cauca y Nariño, y puntualizó señalando que existe una conspiración contra el Gobierno.