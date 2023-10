Napoli recibe al Real Madrid en el Estadio Diego Armando Maradona hecho una caldera

Real Madrid entrenando en el estadio Diego Armando Maradona antes del encuentro ante Napoli. (Photo by Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images) / Helios de la Rubia

Napoli recibe al Real Madrid (2:00PM) por la segunda fecha del Grupo C de la UEFA Champions League, seis años después de aquel duelo de octavos de final. El equipo italiano ya cuenta con el parche de campeón del ‘Scudetto’ en el pecho y ha animado a sus aficionados a llegar temprano al Estadio Diego Armando Maradona para crear una atmósfera a la altura de un partido como este.

Ambos equipos llegan a este compromiso tras haber debuta con victoria en el certamen. Los italianos se impusieron a domicilio 1-2 ante el Sporting Braga; los españoles consiguieron el triunfo en la última acción del partido frente al Unión Berlín.

Este es uno de los partidos más esperados por los numerosos alicientes que se han juntado en la ciudad del Vesubio, que anoche registró además un terremoto de magnitud 4.0, el segundo más intenso en los últimos 40 años. No es que la afición del Nápoles sea una de las más silenciosas, todo lo contrario, pero una noche de Liga de Campeones contra el Real Madrid merece unos preparativos a la altura.

Porque si hace apenas cinco meses estaban preparando los preparativos de una fiesta que se alargó durante todo el verano, ahora la expectativa vuelve a estar por las nubes al medirse a un gigante como el conjunto blanco en la máxima competición de clubes. Nápoles, como aquella tarde del 4 de mayo en la que se reencontró con la gloria, se volverá a colapsar antes del inicio del esperado partido.

La vuelta de Carlo Ancelotti al Estadio Diego Armando Maradona, en el que hace no tanto entrenó a los ‘azzurri’ durante una temporada y media que no acabó del todo bien por su relación con el club; el dubitativo inicio de temporada napolitano con Rudi García a los mandos; y las polémicas generadas con Victor Osimhen y la investigación de la Fiscalía de Roma al presidente Aurelio De Laurentiis por supuestas plusvalías en el fichaje del delantero nigeriano, han centrado buena parte de los focos del equipo sureño en los últimos días, que la temporada pasada no estuvo acostumbrado a lidiar con muchas polémicas.

Muchos condicionantes, varios extradeportivos, que, tras las dos victorias en Serie A, goleadas ante Lecce y Udinese, han reforzado el sentimiento de unión en el seno del conjunto napolitano, que prepara ahora una caldera para recibir al Real Madrid desde el calentamiento.

Nápoles abrirá las puertas del templo de Maradona a las 6 de la tarde (11:00 am, hora colombiana), tres horas antes del encuentro, para que los aficionados puedan entrar con tiempo suficiente y estar ya completamente lleno cuando sendos equipos salten a calentar, unos 45 minutos antes del comienzo del partido.

Una tarde que además estará dirigida por un DJ en el propio estadio. El prestigioso italiano Joseph Capriati, con más de 700.000 seguidores en Instagram, será el encargado de ir calentando el ambiente con su música.

Nápoles quiere volver a celebrar y el partido contra el Real Madrid es la mejor opción. Los ‘tifosi’ napolitanos preparan ya una caldera que esta noche estará llena para recibir al catorce veces campeón de Europa.

Posibles formaciones

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. DT: Rudi García.

Real Madrid: Arrizabalaga; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Modri, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.