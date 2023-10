Familias beneficiarias de la renta Wayuu podrán ingresar a Tránsito a Renta Ciudadana

Colombia

Después de que la Corte Constitucional tumbara el decreto con el que el Gobierno Nacional el estado de emergencia económica en la Guajira, la directora del departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, aclaró que las familias indígenas que la entidad priorizó para atender a través de Renta Wayuu, pueden ingresar en noviembre a Tránsito a Renta Ciudadana.

“En el escenario en que no se pueda implementar la Renta Wayuu, sigue vigente el plan a mediano y largo plazo, buscar en noviembre el ingreso de las familias que identificamos para esta transferencia especial (Renta Wayuu) a Tránsito a Renta Ciudadana”, señaló la funcionaria.

“Una vez finalizadas las elecciones, podríamos vincularlas, de acuerdo con las condiciones del programa, para que puedan recibir los recursos que se habían previsto para esta población en el último pago del año (ciclo 5). Posteriormente, las incluiríamos en el programa Renta Ciudadana, en 2024″, añadió Sarabia.

La entidad lanzó hace unas semanas la renta Wayuu diseñada para beneficiar a 30.000 hogares indígenas, y respondió al decreto de emergencia que la corte declaró inexequible. De los hogares que programó incluir, 27.000 ya están focalizados.

“Las acciones que estamos adelantando en La Guajira para la recolección de información de las familias wayuu, desde las diferentes fuentes, fueron diseñadas e implementadas para ser utilizadas a largo plazo y no sólo para la transferencia no condicionada que establece el decreto. Estas medidas nos han permitido avanzar en la construcción del modelo de focalización de población indígena para Renta Ciudadana, no solo en La Guajira sino en todo el país”, aclaró Sarabia.

Las familias focalizadas para Renta Wayuu no están siendo atendidas por los otros programas de transferencias de Prosperidad Social. “Cumplen las condiciones para recibir los recursos que se están entregando con Tránsito a Renta Ciudadana, en especial por la situación de hambre que se vive en La Guajira y que afecta principalmente a los niños y niñas en la primera infancia”, concluyó.