¿Salmón y tilapia no son sinónimos de una dieta sana? Reconocida chef explica las razones

El estilo de vida fitness y las dietas saludables han ganado un papel protagónico en las últimas décadas en todo el mundo. Algunos sectores de la sociedad, los más acomodados, han migrado a hábitos más saludables para asegurar una mejor calidad de vida. Mientras que otros, los menos favorecidos, parecen condenados a dietas y hábitos poco amables con su salud.

Desde hace algún tiempo se han popularizado los mercados verdes, se han implementado estrategias como el etiquetado nutricional y se ha reducido el consumo de carnes rojas en algunos sectores. Como alternativa, el pescado se ha convertido en uno de los productos indispensables de los hogares con la capacidad para adquirirlo.

Pescado: una alternativa saludable

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia informó que en 2021 el consumo de pescado per cápita en el país creció de manera considerable, pasando de 8,80 kilogramos en 2020 a 9,60 kg para ese año.

Los beneficios a la salud fueron una de las razones fundamentales para que los consumidores locales aumentaran sus raciones de pescado durante esa temporada, dentro de los que se destacaron la trucha, la mojarra y el salmón. Una cifra que fue bien recibida por entidades como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

¿O no tanto?

La reconocida chef y empresaria cartagenera, Leonor Espinosa, galardonada en el 2022 como la Mejor Chef Femenina del Mundo por The World’s Best 50, puso en duda los beneficios para la salud de dos especies muy consumidas en el país. A través de su cuenta de Twitter explicó las razones por las cuales no necesariamente son “sinónimos de dieta sana” el salmón chileno y la tilapia nacional.

“Muchos creen que comer salmón es sinónimo de una dieta sana, no imaginan la cantidad de antibióticos que utiliza la industria salmonera chilena. Pasa igual con la tilapia que producimos, son pocas las que proceden de cultivos inocuos”, aseguró la dueña del que es considerado uno de los 50 mejores restaurantes del mundo.

“El mercado nacional está inundado de filetes de mala calidad”

Asimismo, la reconocida chef aseguró que el mercado colombiano está “inundado de filetes de mala calidad” los cuales son importados desde países como China o Vietnam y vienen congelados.

Así lo confirman datos de El Observatorio de Complejidad Económica, creado por el Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

“Los mercados de importación de más rápido crecimiento en Filetes de pescado para Colombia Entre 2020 y 2021 fueron Chile ($15,2M), China ($6,47M), y Vietnam ($5,35M)”, recogió el observatorio en 2021.

¿Qué recomienda la chef?

Leonor Espinosa recomendó a algunos de los internautas consumir productos adquiridos a través de la pesca responsable local, con lo que se garantizaría un mejor producto y la sostenibilidad de uno de los sectores más explotados.