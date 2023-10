Óscar Berbeo renunció a la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

El secretario de Movilidad de Ibagué, Óscar Berbeo, renunció de manera irrevocable a su cargo en la mañana del lunes con el fin de respaldar la campaña de Johana Aranda a la Alcaldía de Ibagué.

“De manera respetuosa me dirijo ante usted con la finalidad de infórmale que de manera consiente, libre y voluntaria presento la renuncia de manera irrevocable al cargo de secretario de Movilidad que he venido desempeñando”, indica la carta que radicó ante el despacho del alcalde el ex funcionario.

Caracol Radio abordó a Berbeo que aseguró que “Presenté mi carta de renuncia ante la Secretaría Administrativa al cargo de secretario de Movilidad Municipal para asumir retos ante la democracia y el futuro de la ciudad, voy a servir a un proyecto democrático”.

Berbeo fue presentado sobre el mediodía por parte de la campaña a la Alcaldía de Ibagué de Johana Aranda como un respaldo para los últimos 27 días que le quedan a la contienda electoral.

Ante la renuncia irrevocable, el alcalde Andrés Hurtado habría nombrado al funcionario de carrera administrativa, Miguel Saavedra, que estaría al frente de esta dependencia durante las siguientes semanas.