Conductor huyó tras invadir carril y provocar choque con un vehículo en el Puente Román

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) y la Policía Metropolitana buscan al conductor de un vehículo particular que emprendió la huida luego de provocar un fuerte choque contra otro automotor por una imprudencia que cometió en el Puente Román, en Cartagena.

Jesús Coneo, propietario del carro afectado Mazda 2, contó a Caracol Radio que todo ocurrió cuando él iba subiendo el Puente Román sentido Manga – Centro.

El afectado narró que, presuntamente, otro automotor con exceso de velocidad y cuyo conductor se encontraba en aparente estado de embriaguez, lo choca tras invadir el carril y lo lleva contra la baranda.

“Él invade el carril me impacta a alta velocidad, yo freno, me saca del carril y me lleva contra la baranda del puente. En ningún momento se detuvo, ese carro siempre estuvo con el motor prendido, incluso me estaba arrastrando hacia abajo tal fue que yo tuve que poner la reversa y echar hacia atrás para despegarme de donde me estaba arrastrando. Una vez quedo yo sobre el andén del puente y el carro queda impactado emprende la huida”, aseguró Coneo.

De acuerdo con la versión entregada por algunos testigos a las autoridades, el vehículo implicado en el siniestro vial, al parecer sería de alta gama y de color azul.

El automotor afectado terminó en la baranda del puente con su parte trasera destruida.