¿Favorecimiento electoral en colegio de Cartagena?: candidata desmiente acusaciones

Cartagena

Ante la Unidad de Recepción inmediata para la transparencia electoral fue denunciado un posible favorecimiento, se trata del puesto de votación Colegio Militar Almirante Colón de Vista Hermosa avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta Institución sería representada legalmente el profesor Jorge Isaac Correa, quien sería padre de la candidata a la JAL por la Localidad No. 3 Diana Correa. Señala la información conocida que se podrían generar conflictos de intereses, porque docentes del plantel serían jurados de mesas, “generando condiciones desventajosas con el resto de candidatos”.

Preocupación en colegio INEM por peleas entre pandillas y amenazas al rector

Es de recordar que en las elecciones del año 2019, al parecer se denunció ante la Unidad de Delitos contra los Delitos Electorales y contra la Administración Pública, de la Fiscalía General de la Nación, unos presuntos hechos de irregularidad electoral, por jurados de mesa, que favorecerían a un candidato al Concejo del Partido Alianza Verde.

¿Qué dice Correa?

“Ya nosotros estamos informados, de igual manera todos los entes de control y quienes hagan parte de todo esto, primeramente es una obligación el tema de los puestos de votación, mi papá no lo elige ni yo tampoco, eso es directamente la registraduría y pues mi papá se negó a eso porque sabíamos primeramente mi candidatura. Tenemos las respuestas de las cartas de la registraduría donde nos dicen que no, que mi papá no es el que manda ahí”, expresó la candidata a la JAL Localidad 3, Diana Correa.

La lideresa por el partido Verde también aseguró que están abiertos a cualquier veeduría, y que todos los entes de control pueden asistir a estos puestos en aras de un ejercicio transparente.