¿Cuáles son las edades en la que más mueren los colombianos?

En Colombia, el Dane realiza una medición sobre el número de nacimientos y defunciones que se presentan cada año y trimestre. De acuerdo a la entidad, esto tiene como fin proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública, tales como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.

De igual forma, con el informe se conocen datos como información demográfica para las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, e insumos básicos para las proyecciones de población.

Adicionalmente, su importancia radica en que permite brindar elementos para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que de esta forma se revise en qué posición se encuentra Colombia frente a otros países y qué tanto logra avanzar o retroceder.

Con el informe Principales resultados de Estadísticas Vitales nacimientos y defunciones para el segundo trimestre de 2023pr, y el año corrido 2023pr (1 de enero y el 31 de julio 2023) se conoció que en Colombia persiste el fenómeno de sobremortalidad.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio, según el Dane, se registraron un total de 156.351 defunciones no fetales en toda Colombia. Aunque esta cifra significa una reducción del 8,9% en relación con el mismo periodo de 2022pr cuando se llegó a 171.570 defunciones no fetales; el panorama no es muy alentador, ya que se siguen presentando muchas muertes.

“Las defunciones no fetales en el año corrido 2023pr (1 de enero al 31 de julio de 2023pr) presentan un volumen de casos similar al observado el mismo periodo de 2020, sin embargo, se evidencia un fenómeno de sobremortalidad, toda vez que los casos aún se encuentran por encima de lo observado en el año 2019, cuando eran de 140.919. Para este periodo del 2023pr se han reportado 156.351 defunciones”, indicó el Dane.

¿Cuáles son las edades en la que más mueren los colombianos?

El Dane realizó la medición sobre las edades en las que más mueren los colombianos. De esta forma, consideró relevante compartir el dato por edad quinquenal.

En este sentido, el Dane evidenció que: “en general la distribución de la mortalidad es similar para el año corrido y el segundo trimestre de 2023 pr y 2022 pr. Si observamos para el segundo trimestre del 2023pr, la mayor concentración del número de defunciones ha estado en los adultos de 60 años y más, con 48.613 casos que equivalen al 72,0%, evidenciándose un aumento de 1.456 casos, que corresponde a una variación del 3,1% frente al mismo periodo del 2022pr”

Sin embargo, en el gráfico compartido por el Dane, los ciudadanos que más fallecen en Colombia en este 2023 (del 1 de enero al 31 de julio) se encuentran en las edades de 80 a 84 años, con un total de 18.987 defunciones. A estas edades le siguen los adultos de 85 a 89 años, pues murieron 18.168 ciudadanos.