¿Juan Sebastián Cabal y Robert Farah jugarán los Juegos Olímpicos de París 2024?

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron homenajeados este domingo primero de octubre en el Challeger de Bogotá, luego de no haber podido participar en el certamen capitalino por la lesión que sufrió Cabal en la parte baja de la espalda.

Los doblistas colombianos ingresaron al escenario principal en medio de un pasillo realizado por varios niños y recibieron el cariño del público en un sentido aplauso. Homenaje más que merecido para dos leyendas del tenis nacional, quienes lograron hacer historia para el país al ganar dos Grand Slams (Wimbledon, US Open) en el año 2019.

En la conferencia de prensa posterior, el ‘Colombian Power’, como se los apoda, habló ante la prensa sobre su última salida en el profesionalismo, el tema de los Juegos Olímpicos y los planes que tienen a futuro. Todo esto no sin antes agradecer en reiteradas oportunidades a su fanaticada por el apoyo recibido durante los últimos años.

“Se nota el cariño de la gente y lo apreciamos demasiado. Han sido tantos años de carrera y casi nunca estás con los tuyos, entonces que nos den ese cariño es muy especial”, indicó en un primer momento Farah.

Cabal, por su parte, manifestó su deseo de dar lo mejor en los venideros Juegos Nacionales, el último torneo que disputarán al máximo nivel: “Lastimosamente no pudimos competir en el Challenger de Bogotá. Vienen los Nacionales y nos seguimos preparando normal, queremos llegar de la mejor manera posible y representar al Valle”.

Vale aclarar que las justas se llevarán a cabo en el Eje Cafetero y Pereira fue designada como la ciudad que albergará al tenis entre el 12 y 19 de noviembre.

Tras esto, la carrera de los dos deportistas llegará a su fin, como anunciaron a mediados del pasado mes de agosto. Con el adiós de la élite, Cabal mencionó que juntos vienen planeando sus futuros proyectos, entre ellos la inauguración de una academia; por su parte, Farah indicó que el futuro del tenis colombiano en la categoría de dobles queda en manos de “Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez, vamos a estar muy bien representados”.

Finalmente se hizo referencia a los Juegos Olímpicos que se disputarán en París el próximo año, certamen del que no descartaron su participación, más allá de que para ese momento (julio-agosto) ya estén retirados y la posibilidad de llegar sea mínima.

🇨🇴🎾 Robert Farah, tenista colombiano: "Los Juegos Olímpicos siempre fueron algo increíblemente especial para nosotros. Si tenemos una espinita fue no haber podido alguna medalla en Río o en Tokio"https://t.co/dmHw2fUBZ8 pic.twitter.com/psfro1XpcU — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) October 1, 2023

“Los Juegos Olímpicos siempre fueron algo increíblemente especial para nosotros. Si tenemos una espinita fue no haber podido alguna medalla en Río o en Tokio. No están en los planes, no queremos ilusionarnos porque por ránking no vamos a clasificar, pero pues uno no sabe las vueltas que da la vida. Podríamos tener nivel para llegar. No los quiero ilusionar con un sí, pero tampoco les diré que no”, sentenció Cabal.

Y Farah complementó: “La posibilidad no está en nuestras manos. Obviamente queremos hacer lo posible, ojalá saldriera la forma de jugarlos. Toca esperar qué depara la vida”.