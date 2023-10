Gobierno departamental reclama conocer su rol en diálogos con las disidencias

Cúcuta

Pese a la tensión que existe entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc por los hechos de violencia que ha registrado el país, se confirmó que sigue en pie el diálogo en las regiones y Tibú es el epicentro de esta primera fase. Los mandatarios reclaman conocer cuáles serán las orientaciones de cara a este proceso y cuál será el espacio que ocuparán.

El gobernador de Norte de Santander fue enfático al decir durante la instalación del tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea que “estamos a la espera de que como gobierno departamental se nos notifique de qué manera y de qué forma el territorio participará en este proceso. Sin lugar a dudas como lo hemos dicho en repetidas ocasiones el anhelo de los nortesantandereanos es poder acompañar los procesos que impliquen un acuerdo de paz y el cese hostilidades. No solo el cese al fuego, me refiero a la posibilidad que la confrontación pare y de ninguna manera se siga afectando a la población civil o al aparato productivo del departamento”

A su vez, detalló que “nosotros lo hemos mencionado, de nada sirve que Norte de Santander y el municipio de Tibú sea escenario de la instalación de esta mesa; si no cesan los ataques a la población civil, a la fuerza pública, si no cesa el secuestro, si no cesa la extorsión, si no cesa el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a estas organizaciones”

Insiste en la necesidad de la paz de la región e invitó a mantener los acercamientos que permitan la distensión de los territorios.