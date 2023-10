Alcalde Daniel Quintero renuncia antes de que la Procuraduría lo destituya

Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín a 3 meses de terminar su periodo. El anuncio oficial se haría este domingo 1 de octubre en la Estación Acevedo del metro de la ciudad.

Horas antes, Quintero recorrió las calles de Medellín para entregar un periódico que su administración llamó “El poder de la verdad”, con el que espera comenzar su rendición de cuentas de estos cuatro años de gestión.

En su cuenta de X, antes Twitter también publicó el reporte de rendición de 2020-2023, acompañado de un sentido mensaje:

“Con transparencia y humildad hacemos nuestra rendición de cuentas en la calle, mirando a los ojos a la ciudadanía. Gracias por estos 4 años. #ElPoderDeLaVerdad”.

En su recorrido, el funcionario también se refirió con la presunta intención de evadir una sanción de la Procuraduría tras las agresiones verbales que cometió contra el concejal del Centro Democrático, Sebastián López:

“Uno tiene más protección cuando es alcalde, cuando no sale, si saliera, tendría menos protección, entonces no es verdad eso, no hace sentido, es como les digo yo, que yo soy de batallas de guerras, de luchas” expresó el mandatario.

El pasado 21 de septiembre, en medio de una discusión en el hall del Concejo de Medellín tras recriminarse responsabilidades sobre perdidas de dineros públicos, Quintero Calle amenazó con golpear al concejal López.

“Nos robaron, nos da rabia que nos tumben, pa´ no pegarle, hijueputa”, le respondió el alcalde al concejal y luego abandonó el recinto.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Quintero y ya tendría lista la decisión por las agresiones verbales que cometió contra el concejal. Tras conocerse el anuncio de su renuncia, el diputado, Luis Eduardo Peláez aseguró en su cuenta de X que el proceso se encuentra en la etapa final: “solo falta notificar la resolución que resuelve la destitución del cargo”.

Perfil político de Daniel Quintero

Quintero nació en Medellín en 1980, y creció en Tricentenario, un barrio popular de la comuna 5 (Castilla), al noroccidente de la ciudad. A sus 17 años comenzó sus estudios de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Antioquia.

También es Magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Boston y especialista en Finanzas en la Universidad de los Andes. En el 2007 llegó a la política, al lanzarse al Concejo de Medellín por el Partido Conservador.

El alcalde logró protagonismo a nivel nacional gracias a dos iniciativas. En 2012, siendo militante de Alianza Verde, creó la fundación Piensa Verde, con la que realizó propuestas ambientales y jornadas de siembra que inspiraron a miles de personas en todo el país y el mundo.

Posteriormente, como viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, creó el primer Viceministro de Economía Digital de América Latina, con lo que lograron conectar al país.

En 2020, junto a Juan Carlos Upegui y Elí Shnaider, crearon el Partido del Tomate, propuesta para hacerle frente a la política tradicional que no duró mucho. Quintero terminó lanzándose a la Cámara para representar a Bogotá por el Partido Liberal.

En 2016 se convirtió en el viceministerio de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por iniciativa del entonces ministro liberal David Luna.

En 2019, se lanzó como candidato a la Alcaldía de Medellín con el movimiento Independientes y el 27 de octubre fue escogido como alcalde con 304.034 votos.

Para mayo de 2022, en medio de la campaña presidencial, la Procuraduría suspendió al alcalde por tres meses, tras publicar un video en el que, sin mencionar a Gustavo Petro, invitó a votar por él. Finalmente, en marzo de 2023, su movimiento Independientes obtuvo la personería jurídica y se estableció como partido.

Rendición de cuentas 2020 - 2023

En el documento de rendición de cuentas ‘El poder de la verdad’, el alcalde Quintero resaltó los proyectos que priorizó durante su gestión, entre esos:

EPM eHidroituango

Entre 2020 y 2023, Quintero priorizó la principal empresa de servicios públicos de Colombia y sacamos adelante Hidroituango, proyecto siniestrado debido a las malas decisiones y prácticas.

Con la entrada en operación de las turbinas 1 y 2 de la central hidroeléctrica de Ituango, se han facturado alrededor de un billón de pesos en materia de generación de energía. Estos recursos ingresarán a EPM y a Medellín para la financiación de futuros proyectos de la ciudad.

Muy pronto entrarán en operación las turbinas 3 y 4, hito que nos acercará más a ese sueño de generar el 17 % de la energía del país.

Buen Comienzo avanza con transparencia

Se logró una cobertura de más de 90.000 niños, récord histórico del programa, con 6.000 más que en 2019. Además, se redujeron los índices de desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Además, frente a los indicadores de desnutrición crónica, la ciudad pasó de 7.6 % en 2019 a 7.3 % en 2022, y la desnutrición aguda bajó del 1.1 % en 2019 a 0.9 % en 2022.

De igual manera, durante esta administración se aumentó el alcance de las raciones alimentarias hasta superar las 800 000, mientras que 71 000 niños que recibían un vaso de leche empezaron a recibir una ración complementaria completa.

Educación

Con el programa Computadores Futuro, se entregaron a 130. 000 niños y jóvenes de todas las comunas de Medellín, una herramienta con la que pueden impulsar sus sueños.

También entregaron computadores a más de 16. 000 estudiantes universitarios y a 5.000 docentes de colegios públicos. Los jóvenes conservan los computadores desde que sigan matriculados en la institución.

Finalmente, el alcalde agradece la confianza en él: “Les pido que continúen el legado de la defensa de lo público, Medellín los necesita. Yo, desde donde esté, seguiré trabajando por esta ciudad que me vio nacer”.