Daniel Quintero publica foto a favor de Upegui y luego dice que la hackearon

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó en su cuenta de Twitter un trino donde se veía una imagen de la campaña de Juan Carlos Upegui y el mensaje: “Los temas más importantes para Medellín, desde Consejo de Gobierno. Conéctense”.

La publicación ocurrió a las 8:41 de la noche, un horario no habitual para los consejos de gobierno, que tradicionalmente es a las 5:30 am los lunes y que esta semana no hubo.

La publicación consistía de una transmisión en directo que duró tan solo 2 segundos, pero donde se veía la imagen a favor del candidato quinterista. El trino fue borrado minuto después.

Al respecto, el alcalde Daniel Quintero aseguró en la misma cuenta de Twitter que se trató de un hackeo: