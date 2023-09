Alcalde Quintero reconoce que mintió para conseguir préstamos con banca internacional

Medellín

El alcalde Daniel Quintero reconoció que EPM engañó al Gobierno nacional durante la presidencia de Iván Duque, para que el Ministerio de Hacienda aprobara varios préstamos que la compañía de servicios públicos obtuvo con la banca internacional, previo al encendido de las primeras turbinas de generación de Hidroituango.

Daniel Quintero aseguró que de esa manera se pagó la deuda que hasta ese momento, tenían con el BID.

“Recojamos los 450 millones de dólares para que si ellos nos llaman a default, nosotros tengamos con qué pagarlo y entonces me dicen, pero es que, ¿dónde vamos a conseguir dos billones de pesos? Además, hay un problema para conseguir dos billones de pesos porque además, cada préstamo internacional que uno hace los tiene que autorizar el gobierno nacional, entonces teníamos un enredo tremendo, cómo conseguir ese dinero sin que se diera cuenta el Gobierno nacional, ni la ni la banca local, entonces empezamos a conseguir de a 100 o 50 millones de dólares, y le decíamos al gobierno nacional que era para temas de operación de la empresa, pero realmente los íbamos guardando”, reveló Quintero Calle.

El mandatario distrital explicó que Juan Emilio Posada, actual presidente ISA, y quien ese momento ejercía como delegado del gobierno en EPM, intentó socavar a la compañía de servicios públicos para que entrara en Default porque su familia era dueña de Coninsa.

“Me dicen alcalde pilas que Juan Emilio Posada es familiar de los de Coninsa Ramón H, pero como así, de los mismos contratistas de Hidroituango, sí, pero ¿cómo el presidente Duque me va a poner de intermediario a un familiar de los contratistas y cómo va a terminar obligándome a firmar una cláusula de que tienen que continuar los mismos contratistas? Esto es una irregularidad de un tamaño gigante, entonces ya me di cuenta de que eso no iba por buen camino como dicen por ahí, mala tos se le siente el perro, esto va para mal”, finalizó Daniel Quintero.