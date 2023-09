ICBF no recibirá el centro de reclusión para menores que se construyó en Bosa

Bogotá

El Gobierno Nacional le notificó al Distrito que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no va a operar un centro de reclusión para menores que se construyó hace un año en la localidad de Bosa al sur de Bogotá. Sostienen que no es política de este Gobierno que los menores de edad vayan a la cárcel.

La decisión fue confirmada por la Directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien a través de sus redes sociales, dijo que el debate no se centra únicamente en dicho centro de reclusión de Bosa, sino en todos los que hay presentes en el territorio nacional.

“El debate no es por un centro, es porque todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos. En eso Bogotá tiene avances y ahí es donde nos llaman los adolescentes a cambiar la mirada y la acción. Ese es el acuerdo” manifestó Caceres.

Sin embargo, la inversión para construir este centro de reclusión en Bogotá, fue de aproximadamente 27 mil millones de pesos.

En ese sentido. la Alcaldesa, Claudia López, dijo que no comparte la decisión, pero la asume.

“Con los impuestos de los Bogotanos en Bosa, en Campo Verde se construyó un centro de Justicia Penal Restaurativa para jóvenes que delinquen. El ICBF nos ha informado que siguiendo la directriz de la Política Nacional no recibirá el complejo de justicia Penal Juvenil restaurativa, porque su política no es que los jóvenes sean privados de la libertad sino que hayan procesos de reconciliación (...) yo no comparto esa decisión pero la asumo. Bogotá lleva un año con ese estancamiento terminado sin poderlo poner a funcionar”, dijo Lopez.

Hay que decir que el lugar en este momento está siendo empleado para dar cursos a jóvenes en el marco del programa de justicia restaurativa juvenil, pero este no era el objetivo de su construcción, el lugar cuenta con 160 cupos para reclusión de menores, que siguen desocupados.