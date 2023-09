El presidente del Bucaramanga se sinceró: ¿Juan Cruz Real será el nuevo entrenador?

Novedades al interior del Atlético Bucaramanga. Luego de la inesperada salida del entrenador Alexis Márquez por la falta de resultados y en la previa de la fecha 15 del torneo local, Jaime Elías Quintero, presidente de la institución, habló en el Alargue de Caracol Radio sobre las opciones que tiene en el banquillo para sustituir al saliente Márquez, entre las que se encontraría Juan Cruz Real.

En primer lugar, el directivo reconoció que por ahora tienen pensado mantener el cuerpo técnico interino buscando así la posibilidad de meterse a los cuadrangulares de fin de año y ya después buscar al estratega ideal que comande el proyecto del 2024.

Asimismo aprovechó para dar detalles respecto a las motivaciones que llevaron al adiós apresurado de Márquez, aclarando además que como presidente no estuvo de acuerdo con la decisión. Por otro lado se refirió a las críticas por contar con una “nómina corta” a lo largo de la temporada y sentenció que desde el grupo confían en “no repetir los errores del pasado”.

Finalmente se refirió a la posibilidad de iniciar un proyecto deportivo a mediano plazo, tal como lo han venido haciendo, según él, Millonarios e Independiente Medellín. Agregó que para poderlo tener, como club deben potenciar y organizar las divisiones menores, de donde recientemente salió el lateral Duarte.

Nuevo cuerpo técnico

Salida de Alexis Márquez: Fue una decisión muy personal de él, consideró que había llegado su fin y frente a ello había que aceptarla. No estábamos de acuerdo, fue algo personal y esas decisiones hay que aceptarlas así no nos gusten… Más que todo consideró que el grupo no lo estaba leyendo bien y por esa razón tomó la decisión. No nos gustó, pero esa es la realidad. Agradecerle que de una u otra manera que su inicio de torneo fue excelente: ahora, con el 75 por ciento del torneo transcurrido, no ha sido lo mejor, pero ahí están los números y desde que haya posibilidad (de clasificar a los ocho) ahí estaremos. Ya después miraremos el camino a seguir.

Rumores con Rubén Tanucci: No fue cierto, en ningún momento he hablado con el profe Tanucci. Ni tengo el teléfono de él, ni un saludo. No sé de dónde salió esa información y me llamó la atención de que se daba como un hecho. Desde la institució nunca hubo una reunión con él.

Juan Cruz Real y otras opciones: Hay unos candidatos, no he hablado con nadie hasta el momento. En la mesa hay varias carpetas. Meteremos la mejor opción y ojalá tomemos la decisión correcta.

Mantener el interinato: Lo importante es que conozca el fútbol colombiano, a nuestros jugadores, el módulo de juego. En estos momentos creo que vamos a continuar con el cuerpo técnico actual, que es Rubén Zapata y Diego Vargas. Ya después buscaremos el técnico del 2024 para que nos ayude a conformar la nómina que se requiera y él dirá qué jugadores se quedan y se van.

Cierre del segundo semestre

Uso de canteranos ante la nómina corta: Siempre se va a hablar de nómina corta porque a veces se presentan lesiones, expulsiones y demás. Hay que llegar a mirar qué tenemos en la sub-20, que lo hicimos y se nos dio con Duarte, que nos ha salido un buen lateral y ojalá sea un buen prospecto para el equipo.

Procesos Vs. Resultados: Todo proceso es difícil. De los 20 equipos que hay en Colombia, los que llevan proceso son pocos porque vivimos de los resultados. Ojalá podamos tener uno. Últimamente, con el campeón no ha habido ningún proceso, creo que fue Pereira. El proyecto es muy relativo porque depende de los resultados. Hay equipos como Millonarios, Envigado, Medellín o Nacional que llevan un proceso, pero otros como nosotros, Junior o Unión vivimos de los resultados.

Fortalecimiento de la cantera: No es que sea lejano, sino que el técnico que estamos mirando nos proponga un proyecto frente a las divisiones menores. El proceso se empieza por ahí, mientras no tengamos algo fortalecido en ello, hablar de proyecto no es viable. Esperemos que no sea lejano. En mi presencia espero un proceso con las bases para ello.

Aprendizaje para el 2024: Todo proceso deja una lección, una experiencia. Esperemos que los errores que se cometieron este semestre, no volver a cometerlos en el que viene. Ahorita nos dan los números, esperamos sumar lo más que se pueda y estar dentro de los ocho. Es una opción que está. Asimismo esperamos no repetir errores y ojalá el cuerpo técnico del 2024 nos dé los respectivos consejos para que lleguen buenos jugadores y en una nómina de 30.