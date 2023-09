Edwin Cardona y una cruda confesión: Mi hijo me salvó de una tragedia

Las afectaciones a la salud mental no son ajenas a los futbolistas. Edwin Cardona, recientemente confesó en una entrevista con DSports que, a causa de algunas situaciones vividas durante su estadía en Racing, donde no tuvo un destacado paso a nivel futbolístico, estuvo cerca de cometer una afectación contra su vida, pero fue su hijo el que lo sacó de ese difícil momento.

“El futbolista no soy solamente yo, también los que están alrededor. Al final somos seres humanos, llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría de depresión. Debía estar con una persona que me acompañara 24 horas, que me llevara a entrenar, que durmiera conmigo. Llegué a una época en la que me di cuenta de que solo tenía a mi familia. A mi hijo, que tenía 9 años, mi esposa no podía viajar por temas de salud. Dios le pone a uno esas personas. Mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho yo en lo personal”, reveló el volante.

A raíz de esos problemas personales por los que pasó, no pudo tener un desempeño optimo en el equipo de Avellaneda. “Nadie me preguntaba a mí por qué no jugaba, por qué no me metían, o por qué solamente si me metían eran cinco minutos. En mi cabeza no estaba el momento... Yo quería jugar, pero sabía que tenía muchas cosas detrás”.

Selección y elogios a Lucas González

Cardona mantiene vivo el sueño de regresar a la Selección Colombia. “Claro, ese es el objetivo mío ahorita. Lo primero es afianzarnos en América, poner el equipo en donde merece estar. Construir el sueño que queremos, que obviamente es la 16 (…) El llamado se dará en su momento. Sé que Dios me dará la oportunidad de estar otra vez en la Selección Colombia”.

Por su parte, volvió a elogiar a su entrenador en el América, Lucas González. “Con todo respeto me atrevo a decir que va a ser uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano. Tuve varios como el profe Luis Fernando Suárez, Juan Carlos Osorio, también tuve muchos entrenadores por fuera que me han ayudado mucho en mi carrera como lo es Miguel Ángel Russo”.

Cardona vive ahora un buen momento en América y está reencontrándose con su versión en la que la confianza es primordial para rendir a un alto nivel.