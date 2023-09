Jigsaw regresa en “Saw X: El juego del miedo”

Una de las sagas de terror más conocidas y taquilleras, regresa el 28 de septiembre a las de cine en Colombia, se trata de “Saw X: El juego del miedo”, que además cumple 20 años, está dirigida y editada por uno de los mayores conocedores de la franquicia, Kevin Greutert (Saw VI y Saw 3D) y con guion de Peter Goldfinger y Josh Stolberg. Los macabros juegos regresan con un John Kramer más sádico que nunca, acompañado del escalofriante Billy y sus siniestras máquinas de tortura.

Protagonizada por Tobin Bell, Shawnee Smith, Steven Brand y Synnøve Macody Lund, “Saw X: El juego del miedo” regresa al pasado, a un evento ocurrido entre las dos primeras películas (Saw y Saw II), cuando John viaja a México para someterse a un tratamiento que promete la cura para su enfermedad. Una estafa que el Jigsaw no estará dispuesto a tolerar. Un error que los corruptos lamentarán por el resto de sus vidas.

La nueva entrega “Saw X: El juego del miedo” de 118 minutos, llega a las salas colombianas desde el 28 de septiembre, de manera exclusiva, con distribución de Cine Colombia.