Hoy se define el futuro de la demanda contra la inscripción de Mauricio Jaramillo

Ibagué

A las 2 de la tarde en la sede del Consejo Nacional Electoral se realizará la audiencia de notificación de la decisión de la demanda contra la inscripción del candidato a la Gobernación del Tolima por la coalición Tolima Futuro, Mauricio Jaramillo Martínez.

Recordemos que ante el CNE se radicaron hace unas semanas dos acciones que buscan la nulidad de la inscripción, el primer recurso fue interpuesto por el abogado Nelson Hernández, militante del Partido Conservador, que en su escrito expuso lo que para él es la presunta inhabilidad que tiene el aspirante del Partido Liberal por el ser hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Por su parte, la segunda demanda fue interpuesto por el abogado Germán Barberi Perdomo, que argumentó en más de 150 folios las razones por las que el Consejo Nacional Electoral a su juicio se debe revocar la inscripción.

Según Barberi Perdomo, existe un antecedente que puede servirle al CNE y es el caso en el que se revocó la inscripción de una candidata por ser hermana de un viceministro, en este que se analiza jurídicamente, no solo es hermano del ministro de Salud, sino que en dos oportunidades ha sido encargado por el presidente Petro, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa en todo el país.

La sesión será transmitida a través de la página del Consejo Nacional Electoral.

Barberi Perdomo no asistirá a la sesión, en consecuencia en caso de salir la demanda a favor de Jaramillo, no habrá ningún recurso debido a que, según el jurista, no vale la pena hacerlo porque no existe otra instancia, sino que será el mismo magistrado el que resuelva.

Además, le contó a Caracol Radio que con antelación solicitó que se decretaran algunas pruebas que no quedaron en el auto que acogió la demanda que busca la revocatoria, pero a la fecha no lo notificaron de la respuesta a sus peticiones. De no resolverse antes de adoptarse la decisión, se le podría vulnerar el debido proceso.

Finalmente aseguró que, si se falla en derecho, se deberá revocar la inscripción.

Dato: recordemos que el magistrado que tiene a cargo este proceso es Álvaro Hernán Prada Artunduaga, que fue representante a la Cámara del Centro Democrático.