Apagón de diez días en pueblos palafitos del Magdalena generan pérdidas en la comunidad

Santa Marta

Los pueblos que viven de la pesca y que requieren de refrigeración para el producto, han reportado pérdidas en su economía debido a la falta de energía en estas localidades palafíticas que ya completan 10 días sin el servicio debido a un daño en varios de los postes.

Evelin Iturriago, residente del territorio, denunció que los ancianos ya están mal de salud porque “se desvelan totalmente. Mi niña, que es discapacitada, no duerme y ya la tengo trasnochada. El calor me la pone a convulsionar mucho”. Tildó la situación como preocupante, toda vez que no solo están afectados en temas de salud, sino también en la producción de los alimentos.

“Se nos ha perdido muchisima comida. Las tiendas han tenido que botar los alimentos. A los niños, por ejemplo, el calor los pone desesperados. Hay dos pueblos que estamos pasando por esa situación. Somos 700 habitantes en este, Nueva Venecia y en el otro, 700 (...) aquí sacamos hasta los colchones para dormir”, aseguró Evelin Iturriago.

Esta lideresa hace un llamado a las autoridades administrativas de la población para que intervenga en el tema o de lo contrario, afirmaron, se tomarán las vías de hecho.