La Alcaldía de Ibagué y la Policía se tomaron Villa Resistencia

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué ubicó un cerco de seguridad que ocupa todo el perímetro del lote donde está ubicado el asentamiento conocido como Villa Resistencia, zona aledaña a la etapa tres de la Ciudadela Simón Bolívar con el fin de hacer control a las personas que salen o entran al predio.

“Se venían planeando unas intervenciones en este sector, pero finalmente por los hechos acontecidos se ha tomado la determinación de anticipar las acciones, por eso instalamos un cerco con el fin de hacer control en la zona”, dijo la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana.

Se verificarán antecedentes penales, si tiene o no algún derecho adquirido por la invasión del terreno, con el fin de minimizar los hechos de inseguridad constantes que han sido denunciados por parte de los habitantes de la comuna 8.

Según conoció Caracol Radio, las personas que no tengan ninguna relación con el predio o que no sean identificados plenamente no podrán salir o ingresar a Villa Resistencia.

El anillo de seguridad funcionará las 24 horas del día hasta que la Administración Municipal tome una decisión contraria, lo que se busca es ejercer control e impactar a las organizaciones delincuenciales que operan desde este sector.

En el sector de Villa Resistencia se ha vuelto constante las agresiones con arma de fuego entre los residentes, personas que estarían vinculadas a organizaciones delincuenciales.