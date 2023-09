Estas son las iniciativas de los ministerios para las marchas del 27 de septiembre

Hoy, 27 de septiembre, las calles de Colombia serán testigo de la llamada ‘gran movilización por la paz, por la vida, por la justicia social’, convocada por el Gobierno Nacional y que busca demostrar el respaldo a la gestión de Gustavo Petro, por parte de los sectores populares.

A dicha movilización, se han unido todas las entidades gubernamentales, incluyendo los ministerios que estarán llevando a cabo diferentes actividades para dinamizar las marchas.

En el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, invitan en la capital a una “bicirrodada” de la mano de la ministra Susana Mohamad, que empezará a las 8:00 a.m. en el Cubo de Colsubsidio (carrera 30 con calle 53), pasará por el Parkway sobre las 9:00 a.m., luego pasará por el Parque Nacional, donde se une a otros manifestantes sobre las 9:30 a.m. y pretende llegar a la Plaza de Bolívar a las 10 a.m., donde será el concierto de cierre y la alocución presidencial.

Por el lado de la cartera de Salud, invitan a los ciudadanos a caminar desde la sede del Ministerio de Salud (carrera 7ª con calle 32) , hasta la Plaza de Bolívar, y también instalarán puntos de vacunación y valoración médica, donde tomarán signos para identificar riesgos de salud en la carrera 7ª con calle 32 y en la Plaza de las Nieves (carrera 7ª con calle 24), desde las 9:30 a.m. y las 4:00 p.m.

El Ministerio de Educación, invita a participar en las marchas a nivel nacional, pues dicen que en ellas se brindarán oportunidades para profundizar las conversaciones en torno a Ley Estatutaria de Educación, presentada al Congreso de la República el pasado 12 de septiembre por la ministra de educación Aurora Vergara Figueroa.