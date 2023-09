Alfredo Varela se reunió con J.J. Rendón: ¿De qué hablaron?

El candidato a la Gobernación del Atlántico, Alfredo Varela, dio a conocer detalles sobre su reunión con el polémico estratega político venezolano Juan José Rendón, en Miami, Estados Unidos.

“Tuve la oportunidad de conocer a J.J.. Me ahorro el nombre de la persona que me hizo como el ‘puente’ por así mencionarlo. Eso sucedió el jueves pasado y esa persona me dijo ‘mira yo conozco a J.J. tu que estás en plena campaña política, vente a Miami y conócelo, escúchalo, el man es amigo mío’”, afirmó Varela.

El candidato a la Gobernación continúo diciendo que: “y yo me tomé el trabajo de ir a hablar con él porque de verdad han sido muy fuertes en esta campaña en generar ruidos, hablar mal de mi esposa, decir mentiras, de acomodar informaciones, me han atacado duro, duro, duro”, agregó.

Varela afirmó que “quise escuchar a J.J.”. “Todos conocemos quien es J.J., la fama que tiene el hombre y dije voy a escuchar al hombre para ver qué piensa de esto, cuál es su punto de vista y sí estuve allá, estuve con él, me dio su punto de vista de lo que él veía de qué estaba pasando en Colombia con todo este cuento del Gobierno y de Petro. Ustedes saben que J.J. es anti-izquierda”, dijo el candidato.

Alfredo Varela señaló que “yo le dije a J.J. que aquí en Colombia me quieren armar ruido por lo que dicen que soy el candidato del Pacto Histórico y me dijo que no le tenía que dar aclaraciones ya que me había investigado. Ahí empezamos a avanzar y trató de darme consejos de cómo lidiar con este tema de informaciones falsas y fue una conversación de poder escuchar su opinión, de un gran consultar porque además yo no sé si ustedes saben cuánto pudiera costar J.J., y por mi lado no hay como pagar eso”, concluyó.

