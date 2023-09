Odebrecht: Tribunal deja en firme principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta

JUDICIAL

Al resolver un recurso de impugnación, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, ratificaron que es improcedente la tutela con la que el excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga pretendía tumbar la inmunidad penal que le fue concedida a Daniel García Arizabaleta, el testigo principal en su contra por el caso Odebrecht.

La defensa de Zuluaga alegó que la Fiscalía y el juez 13 de Garantías de Bogotá le concedieron beneficios judiciales a Arizabaleta a partir de una indebida interpretación de la ley.

El Tribunal, al examinar el caso, estableció que esa teoría de la defensa no es cierta, y no se vulneraron los derechos de Óscar Iván Zuluaga, porque, por un lado, no es parte ni interviniente en el proceso donde se le otorgó el principio de oportunidad Arizabaleta; y de otro, porque independientemente de ello, en los interrogatorios que rindió García Arizabaleta, señaló a Zuluaga de hechos delictivos, y esas declaraciones pueden ser utilizados por la Fiscalía para soportar o guiar la investigación en su contra.

Además, la tutela no es el mecanismo para tumbar una decisión judicial y menos cuando el proceso judicial en contra de Zuluaga está en curso y la .

“De manera que el riesgo del derecho fundamental al debido proceso de ÓSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR es tan solo aparente, ya que no es titular del mismo en el asunto donde se impartió legalidad al principio de oportunidad, y como no es titular, la determinación adoptada por el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el 15 de mayo último, no produce un agravio en su contra”.

Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga fueron imputados por entradas de dinero de Odebrecht a esa campaña en 2014. El testigo principal es Daniel García Arizabaleta

EL CASO ZULUAGA

A Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular por las entradas de dinero de Odebrecht a su campaña en 2014.

A su hijo David Zuluaga Martínez, le imputaron el delito de fraude procesal.

La prueba reina de la Fiscalía es la declaración que entregó el exdirector de INVIAS Daniel García Arizabaleta, además de las grabaciones donde Zuluaga confesó la entrada de los dineros ilícitos.

Según el expediente del ente acusador, entre junio y julio de 2014, Zuluaga recibió y no reportó 1′610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça.

Ampliar

Ampliar