Lo nuevo de Netflix para octubre: películas de terror, nuevas temporadas y más

Netflix anuncia el contenido que llegará a su catálogo de manera mensual, emocionando a los usuarios por el estreno de las diferentes producciones. Para octubre del 2023, la plataforma de streaming compartió la llegada de una mini serie documental sobre David Beckham, el exfutbolista británico; nuevas temporadas de producciones originales como Élite y Big Mouth; junto a la película La conferencia, que encaja perfectamente con la temporada de Halloween; y ¡Doona!, el drama proveniente de Corea del Sur.

A continuación, le compartimos la lista de producciones que llegarán a Netflix.

1 de octubre

JoJo’s Bizarre Adventure: La temporada 4 de la popular serie de anime estará disponible en la plataforma de streaming.

4 de octubre

Duelo en el abismo: Un documental protagonizado por el escalador Dani Arnold en su travesía por las seis caras más importantes de los Alpes.

La clave del corazón: Esta película cuenta la historia de un boxeador que debe mudarse con su madre y su hermano pianista, el cual tiene autismo. Al llegar, descubre que debe adaptarse a una familia desconocida.

Beckham: La miniserie documental contará la historia del famoso futbolista británico, David Beckham. Mostrando su niñez, detalles de la relación con Victoria Beckham, y otros aspectos de su vida privada nunca antes mencionados.

5 de octubre

Lupin: La tercera temporada de la serie basada en Arsène Lupin, el ladrón más famoso de Francia.

Todo ya: Mia Polanco, la protagonista de esta serie, sale del hospital tras estar en un largo tratamiento por un trastorno alimenticio. Al volver a su rutina, la joven realiza una lista de experiencias adolescentes que quiere vivir lo más pronto posible.

6 de octubre

Reptiles: En esta película, un detective investiga la muerte de un agente inmobiliario, pero en el proceso descubre una compleja red de engaños.

Bailarina: La cinta surcoreana se estrenará en la plataforma el mismo día que debutará en el Festival Internacional de Cine de Busan. En ella, la exguardaespaldas Ok-Ju vengará la muerte de la bailarina de ballet Min-Hee, su mejor amiga.

Invitación a un asesinato: Esta película mexicana se encuentra protagonizada por Olivia, una excéntrica millonaria aficionada a las historias de crímenes. La cual queda atrapada en una mansión junto a los sospechosos del asesinato de su hermana.

Juego limpio: La película cuenta la historia de Emily y Luke, una pareja que trabaja en una ‘despiadada’ empresa financiera. Su relación comienza a agrietarse cuando llega la oportunidad de un inesperado ascenso. Cambian los equilibrios de poder, enfrentándose al precio del éxito y los límites de la ambición.

7 de octubre

Nam-soon, una chica super fuerte: Este k-drama es una secuela de ‘La poderosa mujer, Do Bong Soon’, y nos contará la historia de Nam Soon prima lejana de Do Bong Soong, quien también heredó la fuerza sobre humana.

11 de octubre

Pacto de silencio: Esta nueva serie mexicana nos contará la historia de una famosa influencer que se mete de lleno en la vida de cuatro mujeres, con el objetivo de descubrir sus orígenes y obtener venganza.

El gran vapeo: Auge y caída de Juul: La miniserie documental cuenta la historia de una empresa de cigarrillos electrónicos, la cual pasó de ganar millones a la quiebra, luego de una pandemia. Basada en el libro ‘Big Vape: The Incendiary Rise of Juul’, del periodista Jamie Ducharme.

12 de octubre

La caída de la casa Usher: Basada en la historia de Edgar Allan Poe, esta miniserie narra la vida de dos hermanos que, para asegurar su fortuna, instauran una dinastía familiar. Pero esta comienza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de manera misteriosa.

Buenas noches, mundo: La serie de anime, basada en el manga del mismo nombre, narra la historia de un poderoso equipo de cuatro jugadores en el juego en línea ‘Planet’. Pero, sin saberlo, en el mundo real hacen parte de una familia disfuncional.

13 de octubre

La conferencia: En esta película de terror, los asistentes a un retiro para limar asperezas deberán luchar contra un asesino que los acecha.

17 de octubre

Juicio al diablo: Esta serie documental abordará la primera, y única, ocasión que se utilizó una posesión demoníaca como defensa en un juicio por asesinato. La historia fue retratada anteriormente, con muchas licencias creativas, en la tercera entrega de la sala El Conjuro.

19 de octubre

Cadáveres: Este thriller de ciencia ficción cuenta la historia de cuatro detectives, que viven en cuatro épocas distintas, encuentran el cadáver de la misma víctima en Whitechapel, barrio ubicado en Londres. Al investigar, se darán cuenta que los hechos hacen parte de una misteriosa conspiración de más de 150 años.

20 de octubre

Élite: Llega a la plataforma de streaming la séptima temporada de la popular serie española que transcurre en Las Encinas, el colegio más exclusivo del lugar.

Big Mouth: La séptima temporada de la serie que retrata la pubertad de un grupo de jóvenes junto a sus ‘monstruos hormonales’.

¡Doona!: Este k-drama, basado en el webtoon del mismo nombre, trata sobre un joven universitario que se enfrenta a los problemas de esta etapa de la vida. Pero también debe lidiar con su roomate, una guapa y popular exestrella de k-pop.

27 de octubre

El negocio del dolor: En esta película, Emily Blunt interpreta a una mujer que acepta un trabajo en una farmacéutica en quiebra, donde se involucra en una peligrosa operación de crimen organizado, mientras cría a su hija.

Hermana muerte: Esta película se encuentra ambientada en la España posguerra y trata sobre la novicia Narcisa, quien cuenta con poderes sobrenaturales. La joven comienza a trabajar como profesora en un antiguo convento, que ahora es un colegio femenino, en el que comienzan a suceder hechos extraños.