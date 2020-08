Beckham producirá documental sobre su vida al estilo 'The Last Dance'

Inspirado por el éxito de 'The Last Dance', la docuserie de Netflix centrada en la figura de Michael Jordan, David Beckham planea producir un documental de televisión que repase toda su carrera. El que fuera jugador del Manchester United y Real Madrid ya está en conversaciones con la propia Netflix y también con otras plataformas como Amazon Prime Video, según informó el diario británico The Sun.

El excapitán de la selección de fútbol de Inglaterra, producirá el documental a través de su compañía de televisión, Studio 99. El proyecto abarcará toda su carrera, desde sus inicios hasta su salto al estrellato con el Manchester United, su mediático fichaje por el Real Madrid donde coincidió con otras estrellas mundiales como Ronaldo, Zidane, Figo o Raúl en el llamado 'Equipo de los Galácticos' y también sus aspiraciones actuales para fundar un nuevo equipo de fútbol en Miami.

"Se tratará la vida post-futbolística de David, especialmente la creación de su nuevo equipo en Miami, pero también tendrá contenido personal. El interés en su vida y su familia es enorme. Todos tienen grandes esperanzas para esto", señala la información de The Sun.

Este proyecto no sería el primer documental centrado en la rutilante estrella británica. Beckham ya protagonizó, junto a sus compañeros Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes, 'The Class of '92' una película documental que relata el ascenso de seis canteranos del United hasta el primer equipo y sus éxitos hasta alcanzar el triplete (Premier, Copa y Champions League) conseguido en la temporada 1998-1999.