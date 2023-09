Líderes comunales de Caldas recibieron invitaciones a Bogotá para el día de las marchas

Manizales

La coordinadora de las juntas de acción comunal del municipio de Victoria, Caldas, Aracelly Marín, dio a conocer que ella y varios presidentes de estas asociaciones recibieron mensajes en los cuales se identificaban como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que llamó la atención de estos líderes es que la convocatoria era par el mismo día de las marchas en Bogotá y pedían que invitaran a más personas de sus comunidades.

La líder comunal destacó que “mandaron una convocatoria porque las juntas de acción comunal se inscribieron en el ministerio de las TICs para un tema de prestar el servicio de internet en sus comunidades, entonces nos llamaron y enviaron una convocatoria que para el miércoles 27 de septiembre, para la capacitación y la inscripción de los documentos para poder terminar el proceso de la convocatoria, entonces que ellos venían nos recogían en el municipio, nos llevan nos traían, nos dan toda la alimentación cuando ya teníamos la base de datos de las juntas que iban a ir que íbamos a asistir, pues obviamente yo como coordinadora con las juntas de Victoria Caldas entonces, entonces nos damos cuenta de que era una convocatoria falsa que nos habían enviado del Ministerio (…) Realmente estamos muy incómodos, inclusive si la gente no podía ir decían que podíamos llevar a más gente de la comunidad, entonces eso ya no, pues la verdad se me hizo raro porque si ellos están en un proceso, pues el presidente es el que firma el que hace absolutamente todo”, dijo la líder.

El mensaje que les llegó a los líderes de Juntas de Acción Comunal decía lo siguiente:

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invita a las comunidades organizadas al 2do encuentro COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD, que se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio TIC (edificio Murillo Toro, carrera 8 entre calles 12 y 13, Bogotá) el día miércoles, 27 de septiembre de 2023, a partir de las 7:00 a.m.

En esta jornada las comunidades organizadas lograrán:

Capacitación en la administración de una red de Internet comunitaria,

Orientación para registrarse ante el Ministerio TIC como Comunidad de Conectividad,

Capacitación para participar en convocatorias de MinTIC para fortalecer el Internet comunitario.

Certificado de cumplimento.

Recuerde traer su reconocimiento jurídico como comunidad organizada y fotocopia de la cédula del representante legal de la comunidad. ¡Otros miembros de su comunidad interesados en asistir serán bienvenidos!

Al finalizar el mensaje anexaban un link de inscripción.

También destacaban que el transporte terrestre estaría disponible desde los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Casanare, Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca.

Sin embargo, tras conocerse las denuncias de la comunidad sobre estos mensajes que llegaron desde diferentes ministerios en todo el país, nuevamente una persona se contactó con ellos y canceló la agenda.

