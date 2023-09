James Rodríguez, campeón de la Copa de Brasil con Sao Paulo

James Rodríguez (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

¡James Rodríguez gritó campeón en Brasil! Sao Paulo se quedó con el título de la Copa disputado en la final a ida y vuelta ante Flamengo. En el primer partido, el conjunto Tricolor sacó diferencia con la anotación de Jonathan Calleri. Y en el duelo que tuvo lugar en el estadio Morumbí, el marcador terminó igualado a un gol.

Bruno Henrique, del cuadro visitante, puso la anotación de la ventaja al minuto 44 y en la última de esa primera mitad, tras un rebote, Rodrigo Néstor remató desde media distancia y puso el empate que finalmente le dio el título al cuadro que dirige Dorival Júnior.

James Rodríguez, sin minutos

Si bien el colombiano ganó un nuevo título para su palmarés, le quedará la espinita de no haber podido disputar ni un solo minuto en toda la competición. Ahora bien, llegó al equipo paulista para las semifinales ante Corinthians y ahí permaneció en el banco, así como en la final a doble partido frente a Flamengo.

Previo al partido ante el Flu, el entrenador Dorival Júnior se refirió a la forma física de James y dio a entender que no iba a ser inicialista, pero finalmente no le terminó dando minutos. “James Rodríguez está recuperando mejores condiciones; Alexandre viene de una grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Hay que tener paciencia y entender que no volverán a ser lo que eran. Intentaremos tenerlos en las mejores condiciones físicas. Primero hay que recuperar la mejor forma física para luego ganar espacio en el grupo”, dijo.

Sin embargo, el hecho de estar inscrito en la competición, le da el rótulo de campeón así no haya sumado ni un minuto. A su vez, el cucuteño cumple con uno de los objetivos que se trazó cuando llegó al club, conquistar un título: “Jugué en grandes clubes como el Real Madrid, me fue muy bien, gané muchos títulos y los números están ahí. Acá llegué con mucha expectativa, con grandes sueños como todo jugador quiere. Ahora tenemos la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil, títulos que intentaremos ganar... Para final de año esperar ganar todo y poder jugar bien, ayudar”, fueron sus palabras en la presentación.

Se trata así del título número 25 en la carrera del volante de la Selección Colombia, en el que destacan las dos Champions League ganadas con el Real Madrid, los dos Mundiales de Clubes, dos Ligas de España y dos ligas de Alemania. Asimismo, es su segundo logro a nivel de Sudamerica, luego de la liga que ganó con Banfield en 2009.