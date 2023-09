¿Es cierto que el limón corta el efecto de los medicamentos?

Es larga la lista de mitos y creencias que existen sobre el consumo de medicamentos. Mejores prácticas, prohibiciones y alimentos que no se deben consumir son solo algunos de los temas con los que se suele relacionar este asunto.

Entre todos estos, hay uno que tiene especial importancia y llama la atención e interés de las personas: ¿con qué tipo de líquido se deben consumir los medicamentos? La respuesta suele ser puntual: agua.

Sin embargo, esta válida recomendación no corta la posibilidad de consumir medicamentos con otro tipo de líquidos, siempre y cuando esto se haga siguiendo las recomendaciones médicas y evitando algunos líquidos que pueden ser contraproducentes o disminuir el efecto de las pastillas.

Es cierto que algunos productos como la leche y sus derivados son poco recomendados para el consumo de medicamentos. Pero esto suele variar según el tipo de medicamento.

Otro producto que se suele cuestionar para el consumo de medicamentos, especialmente por su acidez, es el limón.

Esto, pese a que muchos recomiendan en consumo de productos como el agua con limón, por ejemplo, dados sus beneficios para el cuerpo.

Medicamentos y alimentos que no debe mezclar

Como fue mencionado, algunos fármacos producen efectos adversos o pierden efectividad cuando se ingieren con algunos alimentos y líquidos específicos.

Esto se debe las variaciones que el alimento puede generar sobre la composición química de los medicamentos

Anticoagulantes

Este tipo de medicamentos no se pueden combinar con el consumo de alimentos como coles, coliflor, repollo y brócoli. Pueden reducir la eficacia de los medicamentos, igual que otros alimentos ricos en vitamina K, como la remolacha y el té.

Anticonceptivos

Los tratamientos de anticonceptivos de ingesta oral no se pueden combinar con el consumo de toronja o pomelo, pues produce modificaciones en el metabolismo de este tipo de medicamentos. El hígado sufre dificultades para distribuir y procesar todos los componentes del medicamento.

Antidepresivos

Algunos de estos medicamentos contienen litio en pequeñas o grandes cantidades, por lo que el consumo de alimentos altos en sal puede llevar al bloqueo de la acción de los medicamentos.

Antibióticos

El consumo de leche y sus derivados, así como otros alimentos que producen reflujo y acidez gástrica, como el zumo de naranja, no permite la correcta acción de este tipo de fármacos que, por lo general, se consumen en presentación de cápsulas.

Tampoco se recomienda el consumo de medicamentos con bebidas ni alimentos calientes, dado que la temperatura, para el caso de las cápsulas, puede desintegrar los componentes de cada pastilla antes del tiempo necesario para que cumpla su acción dentro del organismo.

Consecuencias de combinar medicamentos y limón

Usualmente, se dice que la combinación del consumo de limón, su zumo y otros derivados puede tener el mismo efecto que el consumo de alimentos como la naranja y la toronja.

Especialmente sobre la acción de medicamentos como los antibióticos, usados para atacar agentes infecciosos en el organismo.

Sin embargo, no existen estudios científicos que confirmen una relación directa entre los efectos adversos o baja efectividad de algún tipo de medicamentos cuando se consume limón de forma simultánea.

Es el caso de la doctora Martha Catalina Estrada Lasso, médico de la Universidad de La Sabana, quien indica que “no existe evidencia científica que demuestre que los componentes del limón alteren la efectividad o funcionamiento de los antibióticos”.

Caso contrario es el caso de la leche, pues comenta que “hay evidencia de alteración de la efectividad de los antibióticos con el consumo de lácteos y sus derivados”.

Y agrega: “se recomienda tomar el antibiótico al menos 2 horas después de consumir un producto lácteo, o preferiblemente evitarlos durante el tratamiento”.

La doctora Luisa Díaz, de la Universidad del Rosario, confirma su indicación: “el limón no corta el efecto de las drogas. El limón en una fruta muy saludable, se recomienda su consumo. Sin embargo, no se conoce que este tenga efecto en el metabolismo de las drogas, no interviene en este”.

Por otro lado, profesionales de la salud son enfáticos en la importancia que los pacientes deben prestar a las indicaciones sobre horarios y otros aspectos para la efectividad de medicamentos en cada tratamiento.

Además de consumirlos preferiblemente con agua, se recomienda tomar los medicamentos con el estómago lleno para evitar la presentación de úlceras y problemas gástricos similares.

También evitar prácticas como masticar las pastillas que no son masticables o abrir las cápsulas y revolverlas con los líquidos.

Tomar medicamentos por más o menos tiempo del indicado por su médico también puede tener efectos adversos sobre su salud.