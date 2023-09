Oviedo: El proceso no ha tenido ninguna novedad, pruebas documentales fueron aceptadas

Este 21 de septiembre se conoció la postura del Consejo Nacional Electoral sobre las pruebas que emitió el candidato Juan Daniel Oviedo sobre la legalidad de su candidatura. Al respecto, la entidad indicó que considera que “las pruebas son irrelevantes e impertinentes. Específicamente, las pruebas sobre la ubicación de las oficinas”

En Caracol Radio el candidato se pronunció e indicó que las pruebas documentales sí fueron aceptadas y que en este momento no hay ninguna novedad en el proceso. “No, yo no estoy (preocupado. Creo que es importante leer bien el auto, en donde la señora magistrada y en este caso tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos hacer pronunciamientos sobre los procedimientos específicos. Pero cuando uno lee el auto rápidamente entiende que se están aprobando todas las pruebas documentales. Solo se rechazaron las pruebas testimoniales.

“No se trata de que esto nos ponga en una situación desventajosa, la señora magistrada en su saber consideró que no era necesario acceder a estas pruebas testimoniales”

“Es importante leer bien el auto, queremos ser cuidadosos. Ahí se entiende que se están aprobando todas las pruebas documentales, solo se rechazaron las pruebas testimoniales. En ningún momento se entiende que toca reestructurar la defensa”