Aumentan el hurto y la extorsión y disminuyen los delitos sexuales en Colombia

La cuarta versión del Reloj de la Criminalidad de la Corporación Excelencia en la Justicia presentó un balance sacado del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (SIEDCO), en el que advierten que el hurto en Colombia aumentó 23% en el primer semestre de este año, mientras que la extorsión 38%.

El hurto de motos subió en 8% y a residencias también se agudizó en un 13%, y muestran como momento critico la primera hora del día, es decir las 12 de la media noche.

En cuanto a los homicidios, cada 40 minutos, ocurre uno en el país. Las estadísticas reportaron que “el 93% de las victimas correspondió a hombres, y aunque hubo una reducción del 3.3% en comparación al mismo periodo del año anterior, presentándose 6.407 homicidios en el primer semestre de 2023, cada 40 minutos se produjo el asesinato de una persona, una media de 36 hechos diarios aproximadamente”, puntualiza el informe.

Ahora, el robo de celulares disminuyó en 9% pero sigue siendo el flagelo que más azota a los colombianos, es que cada 4 minutos un dispositivo móvil quedó en manos de un ladrón.

“Las estadísticas en poder de la CEJ indican que los viernes y sábados fueron los días en los que este delito se cometió con mayor regularidad, y si bien en el 55% de los casos no se usó ningún tipo de arma, en el 21% se usó armas de fuego y en el 19% armas blancas”.

Y a esta estadística se le suma el robo de bicicletas, que el 66% de los casos han ocurrido en la capital. Según los datos de la Policía Nacional, cada 42 minutos una bicicleta fue hurtada, lo que equivale, en promedio, a 34 casos diarios aproximadamente.

“¿En qué franjas horarias ocurrieron con mayor frecuencia los hurtos de bicicletas? De acuerdo con el sistema SIEDCO entre las 5 a.m. y las 5:59 a.m. (79% más casos), entre las 11 a.m. y las 11:59 a.m. (42% más casos) y entre las 7 p.m. y las 7:59 p.m. (37% más casos).”.

Ahora, en cuanto a delitos sexuales hubo una disminución del 41%, en el primer semestre de 2023 se presentaron 10.205 hechos, esto es, 57 incidentes diarios o 1 cada 25 minutos.

Este delito, según el informe, se presenta con mayor frecuencia los lunes y viernes, y el 82.4% de las víctimas son mujeres, 3 de cada 10 corresponden a menores de 13 años.

Otro de los delitos que indaga la Corporación Excelencia Justicia es la violencia intrafamiliar, son 289 sucesos diarios o, en promedio, 1 caso cada 5 minutos, e igual que los delitos sexuales, la mayor cantidad de casos es contra mujeres.

“Para la comisión de este delito, en el 19% de los casos se registró el uso de armas contundentes y, de los siete días de la semana, este delito ocurrió con mayor frecuencia los domingos, en tanto que se registraron hasta 59% más casos en comparación a cualquier otro día”.