Jhon Solís fue presentado en el Girona: “Sé que tengo que trabajar y ganarme un sitio”

Jhon Solís dio el salto directo de Colombia a Europa, más propiamente a España. El joven volante salió de Atlético Nacional y llegó al Girona a principios de septiembre a cambio de una cifra cercana a los 5 millones de euros, sin embargo, no había sido presentado en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Este evento tuvo lugar el miércoles, donde también atendió a la prensa Eric García, quien ya supo hacer su estreno en el juego ante Granada. Respecto a Solís, Enrique Cárcel, director deportivo del club, inició diciendo, “Estamos contentos de tenerle aquí. Pensamos en buscar a un jugador de más recorridos y más partidos en el fútbol profesional, pero por el gran inicio de pretemporada decidimos apostar por el talento joven y ha sido una apuesta porque había muchos equipos detrás de él. Estamos contentos de su decisión por el Girona porque tenía varios destinos por escoger. Tiene una gran capacidad de trabajo, fuerte físicamente y muy bueno técnicamente. Será un jugador que tendrá protagonismo y minutos durante la temporada”, comentó.

Posteriormente, llegó el turno para las preguntas al futbolista de 18 años. En principio, habló sobre sus primeros días en el club: “Las primeras semanas han sido importantes en la adaptación. El míster me ha tenido en cuenta para las convocatorias y hemos hablado para poder adaptarme y dar lo mejor de mí cuando tenga la oportunidad”, dijo. Y cuando se le preguntó por su posición en el campo, detalló: “Principalmente entro a la plantilla como pivote, pero no tengo problema en ir hacia adelante como centrocampista. Quiero ayudar en lo que el equipo necesite”.

Sobre su paso por Atlético Nacional y el tempranero salto a Europa, resaltó que “Nada llega porque sí, todo es fruto del trabajo. Tengo que estar bien preparado mentalmente porque todo ha pasado muy rápido y hay que gestionarlo bien porque las responsabilidades son muy grandes. Aprendí allí y quiero aprender aquí”.

Finalmente, comentó que no tiene problema en esperar por su estreno con el club. “El equipo juega muy bien y Míchel es un gran entrenador. La idea es entrar con carácter y concentrado cuando se me dé la oportunidad. No tengo problema en tardar en debutar porque sé que tengo que trabajar y ganarme un sitio”.