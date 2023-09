Hombre celebró su cumpleaños cumpliendo un sueño: vestir el uniforme de la Policía

Cartagena

El cumpleaños es quizás una fecha importante para muchos y para otros puede ser normal. Aunque festejarlo en familia, con amigos cercanos y vecinos sea algo cotidiano, no siempre se tiene la dicha de celebrarlo con tus héroes favoritos.

Pero esa dicha sí la tuvo Luis Eduardo Lobo Mena, quien celebró sus 41 años al lado de sus personas favoritas, sus héroes, esos que con orgullo portan el uniforme de la Policía Nacional y velan diariamente por la seguridad de colombianos.

Pero no fue cualquier celebración, Luis Eduardo, quien es el menor de 10 hermanos, y quien desde pequeño fue diagnosticado con una enfermedad congénita asociada a parálisis cerebral, ama y vive por la Policía, celebrarlo con ellos, vestir el uniforme y tener el grado de “Subteniente”, fue un sueño cumplido tanto para él como para sus familiares y vecinos, quienes cada vez que pasan por su casa en el barrio Miraflores en Magangué, lo llaman “Teniente”, pues en el barrio todos saben que el anhelo más grande de este ser tan especial, es ser Policía.

Después de tantos años celebrarle en familia, este año Liliana, una de sus hermanas, se le ocurrió pedirle a los uniformados del cuadrante que acompañaran a su hermanito a celebrar su cumpleaños. Pues para ellos, iba a hacer una tarea fácil, porque cada vez que pasaban por la casa de Luis Eduardo, él siempre estaba en la terraza esperándolos para saludarlos y mostrarles un serrucho de plástico que, para él, significa un arma, con el que dice que combatirá la delincuencia junto con ellos.

Con lo que no contaba su hermana, era que la Policía además de llegar en la patrulla, lo vistieron con el uniforme verde oliva, le impusieron su grado y a salir a las calles a patrullar como un oficial más.

“Fue un sueño cumplido para todos, no nos esperábamos esta celebración por parte de la Policía, estamos muy agradecidos por ese gesto porque no nos imaginamos que lo iban a vestir, a pasear en la patrulla. Fue el mejor día de su vida, jamás lo habíamos visto reírse y emocionarse tanto como ese día de su cumpleaños” dijo Liliana entre risas, porque aún no sale del asombro de lo bueno que ha sido la Institución con su hermanito, como ella cariñosamente le dice.

La fiesta se creció en todo el barrio, pues vecinos de Luis Eduardo celebraron con él este momento que quedó plasmado en fotos, pero también en sus mentes, porque para ellos, oficialmente tienen a su “Subteniente Lobo Mena”.