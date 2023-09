Cierran temporalmente empresa involucrada en denuncias de violencia laboral en Ibagué

Ibagué

El Ministerio del Trabajo explica que los inspectores encontraron que la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras, no hay claridad sobre la entrega de dotaciones, se encontraron contratos de trabajo sin firmar y en algunas carpetas se evidencia que no se encuentran los exámenes médicos de ingreso.

#ATENCIÓN | @MintrabajoCol ordenó el cierre temporal de las empresas Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S. involucradas en denuncias de violencia laboral. También, ordenó investigar a las demás empresas del Gurpo Charry, con presencia en algunos municipios del Tolima. @ztatianarh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2023

Así mismo, en las entrevistas que realizaron los inspectores, los trabajadores aseguraron tener un sentimiento de temor por su integridad mental y física.

Además, ordenó la realización de visitas de inspección a los centros de trabajo de la empresa en los municipios de Venadillo, Roncesvalles y Alvarado.

La cartera explica que va a realizar el traslado de pruebas a la fiscalía seccional Tolima y recalca que esto en ningún caso podrá significar la suspensión del pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados.