Alternativas de transporte para el día sin carro y moto en Bogotá

Bogotá D.C.

Bogotá cuenta con 630 km de ciclorrutas y para el día sin carro se le sumarán más de 100 km de ciclovías, que estarán habilitados desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en varias vías principales de la ciudad como la carrera Séptima, la avenida Boyacá y la calle 26. De igual forma, Team Bici tendrá disponibles las más de 3.00 bicicletas, que tienen distribuidas en más de 300 estaciones de la ciudad. Con el fin de mitigar incidentes se habilitarán siete puntos de atención mecánica en la ciudad y toda la jornada tendrá presencia de los Bici Guardianes, que estarán disponibles para atender imprevistos.

Para favorecer el traslado de las personas que opten por usar la bicicleta se habilitaron más de 60.000 cupos en ciloparqueaderos en la ciudad, además se hará una nueva jornada de ‘Al trabajo en bici’, un programa de la alcaldía que busca fomentar el uso cotidiano de la bicicleta en la ciudad. Otra actividad disponible es la ‘Escuela de la bicicleta’, que estará disponible en varios parques de la ciudad desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y, como es costumbre, será gratuito.

Los que no se movilicen en bicicleta tendrán disponible el 100% de la flota de TransMilenio disponible en hora pico, y entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. se reforzará el servicio. También los buses zonales del SITP están autorizados para utilizar todos los paraderos disponibles para ascenso y descenso de usuarios, además funcionará de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. de manera continua. También circularán más de 39.000 taxis en la ciudad, pero los que tengan placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular.

Con esta nueva jornada del día sin carro y sin moto se busca reducir en un 57% las emisiones de material particulado, y en un 19% las emisiones de carbono negro. Por su parte, el municipio de Chía anunció que, nuevamente, se unirá a la jornada e invitó a optar por medios de transporte alternativos.