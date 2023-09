“La confrontación le sirve a los políticos, pero no a las empresas”: Juan Carlos Restrepo

El Festival de las Ideas 2023, un encuentro organizado por Prisa Media, reunió en su tercera versión a más de cien voces de autoridad en Villa de Leyva (Boyacá) durante dos días. Allí se abordaron temas claves como la sostenibilidad, la tecnocracia y la seguridad electoral en las regiones.

El papel político de los empresarios fue eje central de la discusión. En una coyuntura de reformas en curso y de un cambio de Gobierno e ideologías, los asistentes estuvieron de acuerdo con que es necesario contar con la opinión y el respaldo de este sector para fortalecer la estabilidad institucional.

Juan Carlos Restrepo, director de LEX en BAT Colombia, explica que las empresas, a diferencia de los gobiernos, tienen la capacidad de establecer planes a largo plazo, pues dentro de su naturaleza está la capacidad de adaptación y de ser fiel a los mismos valores, así haya un cambio de gobierno o de tendencia ideológica. “Si dejamos a un lado la polarización, el término ‘adaptarse’ significa pensar en modo constructivo”, señaló.

Varios de los asistentes se mostraron preocupados por cifras que reflejan los impactos que ha sufrido recientemente el tejido empresarial. Por ejemplo, entre enero y junio de 2023 se conformaron un total de 165 mil empresas, es decir, un 3.6% menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese sentido, los expertos del panel, ‘El papel político de los empresarios’, coincidieron en que, ante estos fenómenos, es necesario abrir canales de diálogo que permitan entender las razones detrás de dicha disminución y, además, dimensionar los impactos que esa reducción tendrá en la sociedad pues, actualmente, las empresas no deben concebirse solo como gestoras de riqueza, sino como actores políticos. Rol adquirido en el momento en el que entraron a participar en los asuntos de la comunidad proponiendo iniciativas de desarrollo y bienestar.

Para Restrepo, es necesario que el Gobierno vea que las empresas no hacen parte de la confrontación política, sino que son aliadas para transformar la sociedad, ya que inciden es múltiples direcciones: hacia abajo, con los empleados y sus familias; hacia los lados, al mercado de la libre competencia; y hacia arriba, es decir, hacia las autoridades.

“Como empresarios no somos opositores del gobierno, somos parte de la sociedad. El Gobierno nos está dirigiendo, pero no somos oposición. La confrontación le sirve a los políticos pero no a las empresas”, concluye el director.