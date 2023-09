Miguel Ángel Borja se sincera tras su golazo ante Arsenal: ¿Fue intencional o tuvo suerte?

Miguel Ángel Borja festeja una de sus anotaciones ante Arsenal. (Photo by ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images) / ALEJANDRO PAGNI

Miguel Ángel Borja se reencontró con el gol en el triunfo de River Plate 3-1 sobre Arsenal, por la cuarta fecha del fútbol argentino. El delantero cordobés aportó un doblete, sumando sus dos primeras anotaciones en el campeonato.

Borja abrió el marcador a los 3 minutos con un auténtico golazo, una jugada en la que puntea un pase de Santiago Simón, mandando la pelota en elevación para bañar al portero Alejandro Medina. Su segundo tanto selló la victoria en un lanzamiento desde el punto penalti a los 75 minutos.

¡CUENTA COMO GOLAZO, MILLONARIO! Borja desvió la pelota y clavó el 1-0 ante Arsenal en la #CopaDeLaLiga. ¡POR ARRIBA DE MEDINA!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HoWpyIClzo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2023

Una vez terminado el juego, el atacante de 30 años fue sincero tras su primera anotación y reconoció que su intención fue controlar la pelota, más no definir como lo terminó haciendo. “Lo vi adelantado, no, mentiras (risas), quise puntearla como para que de pronto querer tocarla o querer controlarla y la brisa me ayudó a que fuera dentro del arco”.

"LO VI ADELANTADO... NO MENTIRA" Miguel Borja y su cómico comentario sobre el primer gol del Millonario.



📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/3e9vKZz3UN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2023

De su doblete y su actuación personal, Borja declaró sentirse: “agradecido con Dios, agradecido por la victoria de hoy, porque se le pudo aportar al equipo y creo que eso es muy importante”. El colombiano no marcaba un gol desde el pasado 1 de julio, en la derrota 2-1 ante Barracas Central.

Entretanto, del desempeño colectivo de River y el desarrollo del juego, comentó: “tuvimos el control del juego, hicimos transiciones muy rápidas que eso yo creo que es muy importante y fuimos contundentes a la hora de anotar”.

Elogios y revelación de Demichelis

Martín Demichelis, técnico de River Plate, elogió a Miguel Borja tras su anotación y dejó en claro que nunca hubo un enfrentamiento entre los dos. “No hacía falta que venga a darme un abrazo para saber de la relación que tenemos a diario en el trabajo, donde hay gran armonía y respeto. Quedó en evidencia que nunca estuvimos peleados. Me alegro mucho por Miguel que haya vuelto al gol porque es un jugador que es feliz, como cualquier delantero, haciendo goles. Tiene una gran jerarquía para poder convertir”, comentó.