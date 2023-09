Alcalde Quintero reconoció que congelamiento de tarifas costará 250 mil millones de pesos

Antioquia

El alcalde Daniel Quintero reconoció que subsidiar el congelamiento de tarifas durante estos últimos seis meses de su gobierno le costará a EPM 250 mil millones de pesos.

“Creímos que nos lleva a los 100 mil millones, pero debido al fenómeno del niño nos está valiendo, vale por ahí unos 250 mil millones de pesos, un poco más de lo estimado, que es plata que le dejamos de cobrar los ciudadanos, pero ya será el próximo alcalde el que decida si cobra todo lo que yo no he cobrado, cuánto no le he cobrado yo a los ciudadanos de Antioquia 800 mil millones de pesos, eso es lo que yo no le he cobrado a los ciudadanos”, expresó Quintero Calle.

El mandatario distrital explicó que avanza en las conversaciones con los delegados del gobierno nacional para encontrar los mecanismos que permitan sostener en el tiempo la medida.

Lea también:

Inició caracterización de los cementerios de El Bagre y Zaragoza, Antioquia

“Con el gobierno nacional estamos buscando mecanismos para que el próximo alcalde no los pueda cobrar, porque he escuchado mensajes, los candidatos diciendo que quieren hacer eso y sería muy costoso, y por eso estamos buscando mecanismos, no sé si alcancemos, pero la voluntad es lo más importante, el que tenga la voluntad lo puede evitar, así como nosotros no lo cobramos” reiteró el mandatario.

En julio, EPM había informado que esa medida le costaría 100 mil millones de pesos a la compañía.